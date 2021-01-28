大湖警分局首次利用LINE機器人的互動功能，民眾只要加入官方帳號，即可掌握草莓溫泉季最新路況，與替代道路路線圖。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局首次利用LINE機器人的互動功能，民眾只要加入官方帳號，即可掌握草莓溫泉季最新路況，與替代道路路線圖。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局首次利用LINE機器人的互動功能，民眾只要加入官方帳號，即可掌握草莓溫泉季最新路況，與替代道路路線圖。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局首次利用LINE機器人的互動功能，民眾只要加入官方帳號，即可掌握草莓溫泉季最新路況，與替代道路路線圖。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局首次利用LINE機器人的互動功能，民眾只要加入官方帳號，即可掌握草莓溫泉季最新路況，與替代道路路線圖。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

受疫情影響，苗栗縣大湖警分局預估今年春節期間造訪大湖、泰安地區採草莓、泡溫泉的遊客增多，為維持交通順暢、安全，大湖分局資訊巡官王新順設計程式，利用LINE機器人互動功能，向民眾宣導交通安全資訊，遊客只要加入「湖光戰警交通安全篇」官方帳號，即可掌握即時路況及替代道路路線。

苗栗泰安溫泉聞名遐邇，泉水清澈、溫度適宜，四周風光明媚，每逢連續假期都吸引大量遊客慕名而來，春節期間又逢大湖地區草莓季，採草莓民眾大量湧入，勢必造成大湖及泰安地區交通流量大增。

為達成交通順暢、確保交通安全，大湖分局今年首度運用LINE機器人，連結交通部公開的路口監視器畫面（包含台72線東端出口、台3線近大湖草莓酒莊路段、台3線汶水橋路段、台6線近汶水老街路段等），提示替代道路圖供旅客參考。

此外分局也透過LINE機器人的互動功能，進行交通安全宣導，製作轄區事故案例短片，結合創意、科技進行宣導，提醒用路人開開心心出門，都應該遵守交通法規，旅途才能感受到賓至如歸。

負責設計程式的資訊巡官王新順表示，自己過去曾是科技業工程師，希望將專長運用在為民服務上，而社群媒體幾乎成了民生必需品，也期盼未來運用更多科技創意來便民服務，達成警方科技執法的目標。

(中時 )