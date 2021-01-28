即使拜登已經就職，但是美國社會的極端主義者可能還沒有完全平息。美國國土安全部周三發布了罕見的警告，稱反對拜登總統的極端分子發動襲擊的風險越來越大。北加州納帕市(Napa)一名男子被查獲家裡有5枚自製炸彈，而他的twitter上有許多危險的留言。

商業內幕(Business Insider)報導，聯邦調查局FBI宣布，上週逮補了一位名叫伊恩·羅傑斯（Ian Rogers）的男子，他經營著汽車修理廠，在車廠與家中被找到5枚自枚自製炸彈，以及製造更多的炸彈材料，另外還有查獲49把槍支，其中8把沒有登記，另外較特殊的一把是第二次世界大戰時期的德國MG-42機槍的複製品，這把槍每分鐘可發射超過1000發子彈，有「希特勒的電鋸」這樣的綽號。

伊恩·羅傑斯的模擬信用卡，上面寫著白人至上(圖/聯邦司法部)

此人因非法持有武器被拘捕，之後以500萬美元交保。

羅傑斯在問案時承認自己製造炸彈，他的理由是「單純找樂子」。但是FBI調查員不太相信，因為他們在現場發現了其他證據，表明炸彈「不僅僅是為了娛樂目的」。 比如調查人員找到《美國陸軍簡易彈藥手冊》、《游擊戰指南》、《無政府主義者手冊》等資料，而且在羅傑斯的私人訊息上有看到一些危險話語，比如「我想炸死一個破壞民主的人」，他曾在推特上說「立即燒毀民主黨人」、「民主黨人需要代價」、「我會為45開戰」

調查員認為「 45」是指美國第45任總統，也就是川普。調查人員還發現了一張模擬信用卡，其信用卡號為「45」，標籤為「白人至上卡」( WHITE PRIVILEGE CARD)和“ 「一切為川普」(TRUMPS EVERYTHING)

羅傑斯的律師傑西·拉斐爾（Jess Raphael）說，他的當事人喜歡玩炸彈，當他去露營時，他會用一些管狀炸彈來助興，就像是鞭炮一樣。 律師又說他的當事人是被匿名檢舉，只因一個心懷不滿的員工被羅傑斯解僱，這就只是起工作糾紛。

商業內幕報導稱，羅傑斯最高可能被可判處10年監禁和1萬美元罰款，不過abc7 的報導則說面臨30年監禁。

(中時新聞網)