房貸利率探底，帶動房市買氣熱絡，銀行逾放比也跟著降低，根據根據內政部不動產資訊平台統計，去年全國購置住宅貸款違約率降到0.14％，創下55季以來新低，其中全台各縣市中，以新竹市、彰化縣僅0.08％最低，台中、新竹縣也都低於0.1％，反應了這些縣市房產強勢增值，以及買方高而穩定的償貸能力，成為金融機構放貸風險最低的區域。

統計也顯示，屏東縣、嘉義縣、雲林縣的購購置住宅貸違違約率均超過0.2％，又以雲林縣0.28％為最高，房市熱絡、所得及償貸能力穩定的都會區的房貸違約率，普遍低於偏鄉地區、二線城鎮。

其中，受惠於竹科高所得族群群聚、與近年竹科廠商業績普遍成長的新竹市，房貸違約率0.08％為全台最低，台灣房屋新竹竹科店店長王瑞松表示，新竹市民眾收入、學歷高、消費力「三高」，也讓負擔購屋能力上相對提高，股市持續高檔，不少科技人身價高漲，使新竹市房貸違約風險低。

台灣房屋彰化和美特許加盟店店東凌蔚菁表示，彰化縣不少傳產大廠及國際企業設廠，就業機會豐富，房貸族薪資收入十分穩定；加上縣內有許多身價不凡的「隱形富豪」，且房價相對六都親民，房貸族在在房貸負擔上相對輕鬆，使房貸違約率與新竹市並列全台最低。

(工商 )