今又有4架共機進我西南空域 18:352021/01/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空警500機。空軍提供。 今有4架共機進我西南空域，其中2架是慢速機，2架戰機。空軍今天發布共機動態，共軍1架運8電偵機，1架空警500機，2架殲-10戰機，侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 昨天也有4架共機進入西南空域，包括2架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運8技偵機。 川普最後一刻賣阿聯50架F-35 拜登喊卡暫停出口美軍武 熱門股－華航 放量上漲短多再起 (中時 ) #共機 #2架 #西南空域 #戰機 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 要踹破美航母防線 陸需百架轟炸機 09:372021/01/28 軍事 六福萬怡上新菜 花膠三品鍋上桌 15:512021/01/28 生活 竹縣消防救護e化滿周年 OHCA患者康復出院率創新高 12:472021/01/28 寶島 燃煤電廠 蔡其昌嗆全關就沒電啦 04:102021/01/28 政治要聞 飛行夢想成真 長榮航空飛行學院 限量招生18位 15:572021/01/28 財經 四大產業 外資持續偏多 04:102021/01/28 證券．權證 長榮航空飛行學院 自費學員開始招生 15:502021/01/28 財經 清明離島疏運機位 2／1訂位開跑 12:432021/01/28 財經 波音史上最大虧損逾3千億元 好轉等2023年 11:312021/01/28 國際 台電規畫建18座燃氣機組 燃煤備用 04:102021/01/28 政治要聞 半小時連2震！台東又有規模4.1地震 最大震度4級 15:362021/01/28 生活 政治熱門新聞 可能超越侯友宜 姜太公國運籤：藍軍2024將出現大黑馬 - 政治 藍營台北市長最佳人選不是蔣萬安？被點出2弱點 - 政治 頭條揭密》美改稱蔡英文「台灣民選代表」？ 國務院用語曝玄機 - 政治 【風向變了】拜登不是川普 5大訊息示警蔡政府 - 政治 黃捷最新造勢影像曝光 9民代隨行超大陣仗 網：太誇張了吧 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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