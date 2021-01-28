空警500機。空軍提供。

今有4架共機進我西南空域，其中2架是慢速機，2架戰機。空軍今天發布共機動態，共軍1架運8電偵機，1架空警500機，2架殲-10戰機，侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

昨天也有4架共機進入西南空域，包括2架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運8技偵機。

(中時 )