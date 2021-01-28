高雄市桃源區寶山櫻花公園河津櫻盛開約8成，讓山林呈現一片粉紅色系，吸引大批遊客上山賞櫻花。（林雅惠攝）

寶山假日市集有少數山櫻，今日市集停車場出現全部停滿，工作人員也加強呼籲賞花遊客做好戴口罩等防疫措施。（林雅惠攝）

高雄市桃源區寶山櫻花公園河津櫻盛開約8成，讓山林呈現一片粉紅色系，吸引大批遊客上山賞櫻花。（林雅惠攝）

美濃花海聲名遠播，農曆春節期間總能吸引數10萬遊客前往賞花，帶動當地民宿、餐飲及農特產商機，今年受到新冠肺炎疫情影響，1月到美濃觀光遊覽車就取消8台，美濃區公所也首度未舉辦花海開園活動，許多商家擔憂，賞花觀光人潮變少，收入將受嚴重衝擊。

美濃區公所表示，受到疫情升溫影響，今年1月至今，原預計辦理的美濃秋冬樂活嘉年華活動，光是輕旅行遊覽車就取消了8台約320人次前來深度體驗，另區內的觀光旅遊套裝行程完全停擺，若每人消費以1000元計算，至少損失30萬元以上。

而美濃區延續舉辦10餘年來的花海開園活動，也受疫情影響取消，當地店家擔憂寄望每年一次春節的大筆營收無法再現，美興街粄條店商家說，以往過年期間一天營業額可達20萬，今年預估營業額掉3成以上，不過也有店家樂觀認為，北部疫情嚴重，遊客都南下觀光，不擔心受影響。

此外，連續幾次寒流出現，高雄市桃源區寶山櫻花公園有近5000株的各種櫻花，本周已經陸續開花，其中河津櫻爆炸性開花，盛開約8成，讓山林呈現一片粉紅色系，吸引大批遊客上山賞櫻花。

另即日起至農曆春節前的寶山里櫻花季活動，每天都有部落導覽、茶席活動和農特產品、原住民風味料理等攤位市集，週六、日則有原民歌手表演。

寶山假日市集及寶山國小也有少數山櫻，因逢寒假期間，加上不少遊客取消出國旅遊，選擇上山賞櫻花，今日市集停車場出現全部停滿，工作人員也加強呼籲遊客做好戴口罩等防疫措施。

(中時 )