台大口腔衛生服務隊，前往雲林縣元長鄉和平國小進行衛教、義診。（台大口腔衛生服務隊提供／張朝欣雲林傳真）

台大口腔衛生服務隊鑑於偏遠地區缺乏專業牙醫資源，每年寒暑假都會下鄉服務小朋友，今年寒假來到雲林縣元長鄉和平國小，舉辦為期3天的營隊活動，28日幫小朋友的牙齒窩溝封填、塗氟，同時提醒大家口腔衛生也是防疫醫學的一環。

台大口腔衛生服務隊在台大醫院兒童牙科專科醫師郭敏光教授指導下，於1999年正式創立，由1群有熱忱、有愛心，且受專業服務訓練的台大牙醫系學生組成，將醫學知識帶入偏鄉地區，至今已20餘年，走遍全台服務了70多所國小與教育機構的小朋友。

服務隊來到和平國小，與小朋友初步認識後，未來的牙醫師們便為小朋友帶來精彩的「潔牙劇」，透過各種角色與蛀牙蟲間的有趣互動，將正確的潔牙方式教給小朋友，隨後的「牙精靈劇」，則讓小朋友學會各個牙齒的特徵與換牙順序。

每天午飯後的「潔牙時間」是營隊活動的重頭戲，服務隊成員以1對1教學方式，帶著小朋友熟悉潔牙的每個步驟，希望小朋友都能學會好好照顧自己的牙齒。大地遊戲則以輕鬆的互動方式幫小朋友複習所學，讓小朋友收穫滿滿。

營隊活動還有牙齒健檢，由開業牙醫師為小朋友們進行窩溝封填、塗氟等簡單治療，服務隊成員用心營造溫馨、開心氛圍，讓小朋友覺得安心放鬆，很快就克服了看牙醫的恐懼感。

台大牙醫系副教授暨口腔衛生服務隊指導老師陳信銘醫師表示，現今新冠肺炎疫情嚴重，與口腔黏膜也有一定的關係，因此服務隊除了協助處理小朋友的齲齒問題，更重要的就是教導正確的刷牙方式與完備的口腔知識，貫徹防疫醫學理念。

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