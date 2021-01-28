正修科大冬令營一波波，化妝品與時尚彩妝系「藝起來品香！體驗營」融入時下最流行的香氛藝術，學員享受有趣又動手的藝術創作，資訊工程系「冬資懂資冬令營」讓學員學習AI智慧車的工作原理及控制程式撰寫。

妝彩系不只是學化妝和造型！今年舉辦兩場「藝起來品香！體驗營」活動，讓高中職學生有更多想像創造力，激發自己的藝術潛能，透過藝術表達創作，讓高中職同學認識妝彩系不只是學彩妝美感而已，更蘊藏美學提升，體驗一場不同經驗。

由妝彩系老師教學員DIY製作「晶漾藝術皂」，先將模具放入乾燥花，加入人工滴香精，再加入溶解後的皂液，放進冰箱進行冷藏約30分鐘，進行脫模並以純水將外觀稍微清洗一下，冷藏5分鐘，就可以進行包裝。

妝彩系主任李永中帶領系上老師將妝彩系美學創作，融入時下最流行的香氛藝術，學員當場享受有趣又動手的藝術創作。

正修科大資訊工程系推出的「2021冬資懂資體驗營」主要內容為AI智慧車的工作原理及控制程式撰寫，從入門程式的Blocks及使用全英文撰寫JavaScript、Python程式設計，結合機電素材AI智慧車，讓學員短期間就能上手操控AI智慧車。

(中時 )