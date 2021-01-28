網紅博恩在脫口秀節目中，笑稱可以把萊豬做成肉鬆，再賣給中國大陸，大陸國台辦表示嚴禁台灣生產或台灣轉運的肉類產品輸入。對此，陸委會今回批「國台辦混淆視聽的說法並不存在」。

大陸國台辦27日的記者會上，有陸媒提問萊豬萊牛議題，稱「有大陸網友擔心，含萊克多巴胺的美豬、美牛以及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場？發言人對此有何回應？」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮先稱是「島內個別網民提出的一些惡毒的想法」，朱鳳蓮說，為了保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。

她又指，同時因為台灣有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

陸委會副主委邱垂正表示，台灣國產豬肉從過去、現在到未來絕對不能使用萊克多巴胺，政府也不會核准任何萊克多巴胺藥劑在國內使用。

邱垂正說，況且台灣的生鮮豬肉、雞肉從沒有出口到大陸，加工品從2014年後也被大陸單方面以禽流感為由停止進口，陸方對於我方後續的問題，都不曾回覆過。

邱垂正說，目前為止，我方沒有進口含有萊劑的國外豬肉，更沒有進口萊劑豬肉再加工出口到中國大陸的情事，國台辦混淆視聽的扭曲說法，並不存在。

(旺報 )