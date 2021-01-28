華南銀行於開春新年之際，特別針對中小企業及個人推出「2個月期、年息0.4％美元優利定存專案」，以優於市場的利率水準，滿足中小企業營運資金配置及個人多元理財需求，做中小企業及個人資金運用的最佳後盾。

華南銀行新推出的美元優利定存不需要搭配理財產品，只需以新台幣結購或自其他銀行匯入的美元新資金，單筆最低存款金額個人1萬美元以上，中小企業5萬美元以上，即可享有2個月存期、年利率0.4％的優惠美元定存利率，相較目前2個月期美元定期存款牌告利率只有0.1％，可將定存報酬鎖在相對高點。

此外，近來美元持續偏弱匯率屢見27字頭，正是配置美元資產的好時點，對有美元資金需求的客戶來說可趁機逢低分批進場，在新台幣強勢時多換一點美元，也可享有未來美元潛在升值機會，專案活動期間自即日起到2月26日或額滿即提前截止。

華南銀行在新的一年持續優化外幣SnY數位帳戶、匯率到價通知、預約週期性結匯等外匯數位服務，提供客戶完善便利的數位金融體驗，現在透過網路銀行或行動銀行結購/售外匯存款，立即享有匯率優惠，可享美元優待3分、澳幣優待2分、人民幣優待0.3分等14種幣別的匯率優惠；SnY數位帳戶也提供優惠活存利率，只要存入美元、澳幣、人民幣活期存款，美元在3,000元以下、澳幣在3,000元以下或人民幣在20,000元以下，就可以享有該幣別「6個月期定存牌告」優惠利率計息，讓客戶資金可以隨時靈活運用同時享有定存高利計息，詳情可參閱華南銀行官網。

此外，政府為引導境外資金回臺投資，而推動的境外資金匯回專法已進入最後一年（至2021年8月14日止），華南銀行的專責跨部門團隊，結合國際金融、OBU、財管及信託等相關業務單位，提供客戶自申請、核准開戶到資金運用一條龍服務。對於匯回資金用於金融投資部分，華南銀行推出「豐盛饗宴全方位理財方案」，提供三大金融投資方案，協助客戶完成理財規劃，華南銀行提醒有相關需求的台商或客戶要盡早申請，把握最後時機，請洽華南銀行國內各分行。

中小企業及個人理財一向為華南銀行經營的核心業務，透過傾聽客戶需求與專業團隊觀察市場趨勢，規劃出各項優惠與服務回應客戶的需求，充分展現出華南銀行對中小企業與客戶的長期支持，力挺到底，一同攜手迎向新的一年。

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