搶攻寒假暨春遊商機，台北花園大酒店即日起至3月31日止推出「一泊二食, 超牛 ! 住房專案」，享精緻客房平日（周一～周五）每晚2,888元起，假日（周六～周日）每晚3,188元起，除入住精緻客房外，住宿期間並依住房人數贈送自助式早餐及自助式晚餐，平日入住晚餐再升級加贈饗聚廚房現切牛排主餐每位乙份，假日入住加贈饗聚廚房晚餐享現切牛排無限量供應。3月7日前搭配「台北加碼GO」補助專案，每房每晚再折1,000元，雙人同行每人只要千元不到。

台北花園大酒店為台北西區商務觀光飯店，緊鄰西門及艋舺商圈，擁有241間挑高舒適的客房及中西薈萃多元化餐飲服務，絕佳購物地理位置，讓旅人悠遊台北漫步城市，來趟牛年旺返的城市輕旅行。台北花園大酒店「一泊二食, 超牛 ! 住房專案」除可入住精緻客房外，隔日輕鬆享受豐盛自助早餐及超牛晚餐外，房客獨家限定享用的免費自助零食區「花園柑仔舖」，以懷舊復古設計，復刻80年代台灣古早味零食，口笛糖、梅子棒棒糖、鑽戒糖、麵茶粉等近50款懷舊零食，入住時可自行挑選免費品嘗，讓家人朋友們皆能感受度假歡愉氣氛。

(工商 )