春節將至，犯罪被害人保護協會董事長邢泰釗日前南下，與台南高分檢檢察長張清雲、台南地檢署檢察長葉淑文及犯保台南分會主任委員龔甫青及主任吳佳穎前往探視因為車禍導致重傷的黃姓被害人家庭，致送佳節年菜及關懷慰問品，希望家屬可以在家就能享用美味佳餚過好年。

黃媽媽在訪視過程中說著8年來，兒子因車禍致腦傷重傷，大多半癱在床，生活技能也是重新學習，黃媽媽把兒子接回在家自己照顧，偶而有零工時需要兩邊奔波勞累，雖然這樣真的很辛苦，但只要看到兒子的些微進步，都是可以支撐他們繼續堅持下去的動力。黃媽媽也很感謝犯保協會8年來持續不斷的關心資助，對於他們來說，這些實質的幫助減輕了許多的負擔。

邢泰釗關心黃媽媽在家自己照護的辛苦與用心，也告訴黃媽媽有任何需求都可以跟犯保協會進行討論，將盡力協助解決困難。張清雲也鼓勵被害人透過復健能越來越進步，持續加油，在復健方面的協助，犯保也會持續提供輔助。

犯保台南分會榮譽主委葉淑文悉心叮嚀黃媽媽，要多照顧保重自己，要有健康的身體，才有體力與能量去陪伴兒子一起走復原之路，若有需要支援的時刻，犯保協會是他們堅強的後盾。

主任委員龔甫青提到每次訪視這些重傷者家庭時，總是感慨生活物資才是他們最為迫切需求的禮物，龔甫青也跟黃媽媽說，當與同仁每次來探訪，都看到黃男的進步，就是對犯保最大的鼓勵與安慰，更是推動犯保尋找更多的資源挹注的動力。

(中時 )