針對有媒體報導指桃園有民眾欲回台南過年，幫同行友人小孩問永康區某婦幼診所幼兒施打疫苗一事，未料，對方一聽「桃園」馬上拒絕；台南市衛生局晚間澄清，經與該院所聯繫，該院所昨也曾服務桃園返台南看診民眾，並無拒絕就醫情形，針對桃園幼童返台南施打預防針一案，「屬溝通誤會，請家長見諒。」

台南市長黃偉哲明天將親自運送防疫物資到桃園，晚間特別針對此事再度呼籲，「市民同島一命，台南市不分你我，全力提供民眾所需醫療服務。」

(中時 )