桃園幼童欲回台南診所打疫苗遭拒 衛生局：溝通誤會盼家長見諒 18:512021/01/28 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對有媒體報導指桃園有民眾欲回台南過年，幫同行友人小孩問永康區某婦幼診所幼兒施打疫苗一事，未料，對方一聽「桃園」馬上拒絕。（示意圖／達志影像shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對有媒體報導指桃園有民眾欲回台南過年，幫同行友人小孩問永康區某婦幼診所幼兒施打疫苗一事，未料，對方一聽「桃園」馬上拒絕；台南市衛生局晚間澄清，經與該院所聯繫，該院所昨也曾服務桃園返台南看診民眾，並無拒絕就醫情形，針對桃園幼童返台南施打預防針一案，「屬溝通誤會，請家長見諒。」 台南市長黃偉哲明天將親自運送防疫物資到桃園，晚間特別針對此事再度呼籲，「市民同島一命，台南市不分你我，全力提供民眾所需醫療服務。」 周子瑜台南住家遭洗劫 清潔員K走簽名照變賣 周子瑜台南住家遭洗劫 清潔員偷簽名照變賣 (中時 ) #桃園 #針對 #台南 #診所 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 在苗栗看診 診所見健保卡來自桃園秒退還 16:232021/01/28 生活 周子瑜簽名照專輯被偷走 母曝心聲：比弄丟貴重物還著急 14:552021/01/28 社會 帶女兒到苗栗看診護士喊「疫區來的」 媽淚訴：避桃令？ 16:012021/01/28 生活 《傳產》爸媽精打細算 繼承移轉比贈與更受寵 12:502021/01/27 財經 桃園婦女就診遭拒淚訴「被當怪物」 衛生局及院方回應了 15:212021/01/28 生活 周子瑜台南住家遭竊 清潔工摸走大量簽名照、專輯上網賣 09:002021/01/28 社會 台南妹拜月老求牽姻緣線 1星期後效果驚人她慘哭 16:452021/01/27 搜奇 新聞早班車》居檢時被暴打押走 落跑男免罰 07:152021/01/28 政治 徐榛蔚停權案 退考紀會重辦 04:102021/01/28 地方新聞 違反居家檢疫又搞失聯 屏東2人遭境管 15:042021/01/28 寶島 打呼可能威脅你的性命 認識打鼾與睡眠呼吸中止 07:002021/01/28 健康 生活熱門新聞 人妻燉香菇雞湯忘了加水 一開鍋被這景象嚇傻 - 生活 媽媽幫兌中獎發票 他一看消費明細羞爆：X要換嗎？ - 生活 美國總統拜登禁稱中國病毒 陳時中回應了 - 生活 保險員揭防疫保單背後真相 網驚：白花500元 - 生活 女搭高鐵隔壁坐帥哥 偷拍照逾4千網全跪了：反射都帥 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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