在澳洲度假打工的游姓國人本月9日在澳洲摩寧頓 (Mornington)海灘發生意外，頸椎受傷後緊急送醫治療。駐墨爾本辦事處將結合僑界資源持續給予當事人及家屬必要的支援與協助。外交部也呼籲善心人士響應捐款。家屬的募款帳號：045506036881，國泰世華雙和分行。

外交部表示，我駐墨爾本辦事處在接獲通知後，立即與當地醫院聯絡瞭解情形，指派同仁前往探視並與在台家屬取得聯繫。此外，外交部亞太司司長曾瑞利也與游姓國人家屬取得聯繫，轉達政府的關心，同時瞭解目前醫治進展，持續提供必要協助。駐處另協調墨爾本當地熱心僑界人士發起募款，希望能夠減輕當事人的醫療負擔。

外交部再次呼籲民眾旅外或打工度假時，請務必提高警覺並注意自身安全。外交部同時建議打工度假學生在澳洲期間投保旅行平安險及醫療險。如果遇到緊急事故，請於第一時間聯絡我駐外館處、當地警方或撥打外交部緊急聯絡電話尋求協助。

(中時 )