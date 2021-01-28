卓蘭鎮民泰雅族人楊維盛考取全國技術士甲級證照，為苗栗縣首位原住民榮獲甲級技術士證照殊榮，以及最高6萬元獎勵金。（何冠嫻攝）

卓蘭鎮民泰雅族人楊維盛考取全國技術士甲級證照，苗栗縣長徐耀昌28日頒發6萬元獎勵金。（何冠嫻攝）

全國取得甲級技術士證照原住民共有99人，其中苗栗縣卓蘭鎮的泰雅族楊維盛，去年底成功取得鍋爐操作甲級證照，更成為縣內首位原住民甲級技術士，28日苗栗縣長徐耀昌頒發6萬元獎勵金鼓勵。

43歲楊維盛為中正大學研究所畢業，成長過程中曾遭家庭經濟不佳之困境，身為長兄的他以身作則，堅持以半工半讀方式完成學業，勤學不斷，2011年以機械類第2名考取台電公司，目前在台中發電廠工作，擔任專司燃煤機組的鍋爐操作專員，工作之餘，不忘自我充實精進，參加技術士技能檢定，考取鍋爐操作類甲級技術士證照，成為縣內第1位原住民取得甲級證照者。

徐耀昌表示，縣府為鼓勵原住民族人考取技術士證照，辦法辦理獎勵審查及申請核發作業，取得技術士技能檢定，依照技術士證照核發甲級6萬元、乙級1萬元、丙級5000元，去年全縣有68位族人考取技術士證並榮獲獎勵金，其中6位取得乙級證照、62位取得丙級證照，合計核發37萬元獎勵金。

今年楊維盛取得最高獎勵金6萬元，徐耀昌肯定他不斷自我充實及回饋鄉里提攜後輩的精神令人讚賞，為族人之光，也讚賞他的兩位弟弟努力有成，一位甫通過宜蘭縣校長資格甄選，一位在南投縣埔里監理所服務，3兄弟深感教育是翻轉人生的關鍵，分別在偏鄉與原鄉學校協助、陪伴弱勢家庭孩子的成長。

(中時 )