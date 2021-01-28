下月將滿38歲的童顏女星李佳穎，去年六月認愛有個交往1年的圈外男友，她28日出席智能腕錶活動時坦言感情穩定，今年內甚至最快2月14日生日當天就可以去登記結婚，但考量生日剛好是大年初三戶政機關還沒上班，所以可能會選擇下一個兩人都喜歡的節日去登記，雖然她最喜歡耶誕節，但覺得不想再等那麼久了，她也希望結婚與生小孩同時進行，「隨時歡迎有小生命進到我肚子裡！」

不過李佳穎也透露，大約兩、三年前做婦科檢查時曾被診斷出「泌乳激素」過高，醫生警告她很可能不孕，醫生研判也有可能是壓力造成，可以吃藥控制，也可以長期追蹤，「我平均一年抽血檢查一次，去年檢查比前年檢查時狀況好滿多的，因為還沒計劃生小孩，就還沒想要藉由吃藥控制」，如果真的未來想生小孩卻生不出來，也沒有關係。

她坦言第一天知道時心情有點不好，心想自己愛運動也沒有喝酒、熬夜等不良生活習慣，沒料到做一般婦科檢查就檢查出有可能是不易受孕體質，回家後心情不好跟媽媽講這件事，沒想到媽媽用一句話「蛇鞥小孩也沒有關係」，就把她從難過中拉出來，讓她心情突然變開闊，覺得爸媽都沒有給壓力，她幹嘛自己難過；她男友也知道這件事，雙方都沒有生小孩這些壓力，所以才跟她這麼契合。

她說其實38歲結婚已經比她預計中想結婚生小孩晚了一年，沒想到就默默來到這歲數，因此如果可以，希望40歲前完成這件事，她跟男友曾理性討論這件事，因為疫情導致要辦公開儀式有點不方便，所以如果真的結婚，就默默選個對兩人有意義的日子、通知爸媽後再去登記結婚就好，她已經跟好友安心亞講好要找她當證人，「我已經跟另一半交代千萬不要求婚，我害怕被求婚、浪漫情節，那會讓我很尷尬，我連拍戲演浪漫的東西都會尷尬，現實中希望另一半不要給我偶像劇劇情，工作時站在台上還有流程可循，在自己的分禮上站在台上不知道要分享什麼，好尷尬喔！希望人生大事不要造成我的尷尬！」如果真的辦婚宴，也是為了讓100歲的爺爺和96歲的奶奶安心。

前陣子她與KID被瘋傳戀愛，她笑說那陣子私訊收到雪片般的祝福，大家以為是真的，兩人都沒料到會有這種反應，「因為寫得很明確，是好笑的！」後來就變成朋友間的烏龍笑話。男友知道這件事也沒任何反應，「他不會吃醋，我無法跟醋罈子交往也很討厭吵架，只能跟不吵架的另一半在一起」。

李佳穎說，她遇過很愛搞浪漫的交往對象，結果很快就分手，「因為我真的很討厭尷尬時刻，或是時不時給驚喜，如果表現出不開心，還會被逼問『妳不開心嗎』」，每一段感情也都會先提醒不要求婚，所以至今也沒遇過男生認真拿出戒指向她求婚。倒是收過幾個交往對象會送她手錶，只是有些真的很不適合她，就被默默擺在抽屜一角，她突然想到：「對喔，現在可以拿出來送人了！」

熱愛爬山、跑步等運動的李佳穎表示，她與弟弟都有先天心跳過快的毛病，她直到27歲時才知道爸媽一直刻意隱瞞她是早產兒的事，後來也不願告訴她細節，難怪從小爸媽都不讓她做劇烈運動，或一定陪伴在側；前陣子她去爬山時，手上的智能錶測到心跳飆到每分鐘將近180下，同行夥伴於是強迫她停下休息，她甚至在山上睡覺到一半，心跳變得非常劇烈，智能錶不斷震動提醒她心律處於不規律狀態，後來才知可能是因為是高海拔加上睡姿壓迫到心臟所致。

(中時 )