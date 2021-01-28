2020年房市游資充沛，高端族群購買力大增，全台豪宅銷售百花齊放，包括台北市「200萬俱樂部」揭露超過20筆交易、台中市前十大豪宅熱賣68戶、高雄市四大豪宅區則多達73筆成交佳績。觀察各大熱銷豪宅，高雄以具備獨特港灣景觀的亞灣區表現突出，如超級豪宅「定潮」備受大戶青睞，北部則有名人加持最保值，北中南豪客購屋決勝關鍵大不同。

高雄市擁有亞洲新灣區、農十六、美術館、澄清湖四大豪宅特區，彙整內政部實價登錄資料，去年總價逾4,000萬元、百坪以上產品共成交73筆，其中亞灣區多達34筆、占比近五成，相較指標豪宅匯聚的農十六、美術館兩大特區分別僅21筆、13筆，近一年來差距明顯。

盤點亞灣區指標豪宅，以即將登場的國城「定潮」最受矚目，總銷達160億元。有別於線上各案，全案由新加坡SCDA事務所操刀建築及景觀設計，並力邀安縵集團御用設計師JAYA規劃頂級公設，以及日商大林組監造、澳洲TFB設計燈光，四大國際設計團隊聯手拓展高雄豪宅國際觀；此外，公設包括全台首座高150公尺的Sky Villa及無邊際泳池，稀有規劃吸引上市櫃公司、傳產自營商目光，日前傳出有買家豪擲2億元一口氣打包300坪，消費力驚人。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，時下頂級豪宅講究居住品質，除了突破硬體框架，軟實力也是必要關鍵，看準米其林餐廳為精緻飲食文化的代表，國城建設特別邀來長谷川在佑、武田健志兩位米其林名廚進駐「定潮」，不僅讓建築走進生活，建案價值更獲提升。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞分析，亞灣區躍升政府投資重鎮，區域前景一片看好，吸引一線建商、國際飯店搶進插旗，加上獨有的港灣景觀，備受北客、在地豪宅客高度青睞；像屋齡八年的豪宅案「國硯」，以單價68.7萬元坐穩四年豪宅冠軍，顯見區域保值抗跌有撐，而建案價值差異也凸顯身分象徵性，目前新案開價上看7字頭，挑戰高雄房價天花板。

觀察台中十大豪宅銷售實績，去年共有68筆交易、較前年成長58％，又以大陸「宝格」一口氣揭露26筆最多，其次為「寶璽天睿」9筆；從成交表現來看，大陸「宝格」以成交均價每坪70.8萬元坐穩榜首，接著是「寶輝秋紅谷」69.9萬元緊追在後，第三名則是「寶璽天睿」67.5萬元。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，去年亮點交易主要聚集在七期新市政中心，從產品特性來看，回歸台中優雅的生活步調，緊鄰綠地的宜居環境更成加分關鍵，如均價第一的「宝格」正對夏綠地公園、「寶輝秋紅谷」則面秋紅谷生態公園；而由鉅建設今年也鎖定府會園道旁推出百億大案，其地段坐擁綠海景觀，掀起熱烈討論。

相較中南部房價分區明確，台北市「200萬俱樂部」豪宅區塊較分散，去年以位於大直水岸生活圈的「西華富邦」成交16戶最多，買家包括台積電創辦人張忠謀家族、聯華神通集團董座苗豐強夫婦、英業達已故創辦人溫世仁家族等，住戶眾星雲集。

不僅名人為鄰具話題性，「西華富邦」堪稱最具代表性的飯店式豪宅，引進萬豪集團直營物業管理，不僅品質相對外包式服務更穩定，其附加價值也成穩固房價的最大關鍵，廣獲高端客群青睞。

(工商 )