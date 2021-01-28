姑婆當年送給兩人的新婚禮物。(圖翻攝自Love What Matters)

新人結婚時通常會收到親戚送的祝福禮物，美國密西根州一對夫妻，布蘭登(Brandon Gunn)和凱西(Kathy)結婚不久後，便收到姑婆寄來的結婚禮物，不過特別的是，禮物上頭特別交代，「直到你們第一次爭吵時，才能把它拆開」，直到不久前兩人才將禮物拆開，當下看到禮物內容，讓兩人都紅了眼眶。

根據《鏡報》報導，凱西日前在臉書社團「Love What Matters」分享，自己最近在回憶，結婚這9年來收到最有意義的禮物是什麼，於是她便想到姑婆當出寄來的禮物一直放在櫃子裡都還未拆開，特別的是，這份禮物上頭叮嚀著兩人，「直到你們第一次爭吵時，才能把它拆開」。

凱西表示，會想到這份禮物是因為姑婆和姑丈公結婚已有半世紀，兩人還是相當恩愛，起初，布蘭登和凱西以為，這份禮物內容是「保存婚姻熱度的關鍵」，沒想到打開後，看到兩張鈔票及兩張紙條，分別寫給夫妻倆。姑婆寫給凱西的紙條中寫著，「凱西，去買披薩、蝦或你們都喜歡的東西，再好好泡個澡」；給布蘭登的紙條寫著，「布蘭登，去買些花和一瓶酒」。兩人看完後先愣了一下，隨即就紅了眼眶。

凱西表示，這份禮物9年來一直高高地坐在壁櫥的架子上，上面積滿了灰塵，「但是它卻以某種方式教會了我們寬容，諒解，妥協和耐心」，打開禮物後兩人也明白姑婆的用心，「想要維持一段婚姻的健康，關鍵從來就不在禮物中，而是在我們心裡」。

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(中時新聞網)