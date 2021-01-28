光學廠晶瑞光（6787）旗下NBPF filter（近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter）獲全球最大之IDM/TOF模組大廠Golden認證，並取得供應商資格，此舉無異宣布晶瑞光已拿到打入智慧型手機供應鏈的入場券。

晶瑞光耗時兩年開發NBPF filter產品有成，晶瑞光指出，已成功協助客戶從高性能單曲測距裝置擴展到多區域偵測的解決方案，可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，日前晶瑞光已取得超過四國之相關產品專利技術且陸續仍有多國亦在申請中，除此之外，旗下NBPF filter也成功獲得全球最大之IDM/TOF模組大廠Golden認證，並取得供應商的資格。

晶瑞光強調，2017年蘋果（Apple）公司透過結構光（Structured Light）技術將3D感測帶進智慧型手機應用領域中，連帶也促成3D感測的ToF技術接續成為眾手機品牌接受度最廣的解決方案，同時也帶動3D感測市場蓬勃發展，看好市場前景，晶瑞光主要國際IDM/TOF模組大廠客戶均相繼投入其中，且深耕ToF（飛時測距；Time of Flight）領域逾五年，截至目前為止，ToF全球出貨量已超出10億顆、且應用在超過150款智慧型手機中。此次晶瑞光通過主要客戶Golden認證，並取得其亞洲地區的供應商資格，對公司營運將有明顯的挹注，未來隨著訂單湧入，晶瑞光台灣桃園中壢鍍膜廠產能利用率也有機會逐季攀升。

根據TrendForce最新紅外線感測市場趨勢報告指出，應用於3D感測、雷達、車用感測等需求不斷增加，預估全球紅外線感測市場規模至2025年將達37.9億美元，晶瑞光也看好未來擴增實境（Augmented Reality；AR）、動作捕捉等應用需求會不斷增加，連同ToF感測器在智慧手機、車用安全上的新機滲透率也會同步受到帶動，對晶瑞光NBPF filter產品銷售有著正面的挹注。

(工商 )