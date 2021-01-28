港媒報導，香港駐台辦事處駐台人員近期因任期屆滿返港後無人接替，導致港駐台人員剩4名。陸委會今天就媒體詢問是否限制港方派員來台表示，從未片面設置任何不合理限制。

港媒報導，香港駐台經貿文化辦事處先前有派駐人員任期屆滿返港，目前未有人員前來接替。香港政制及內地事務局稱，兩地人員往來是因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）限制，所以暫時未能安排人員來台接替。

大陸委員會今天舉行例行記者會，媒體詢及政府是否對港方派駐人員來台給予限制。陸委會發言人邱垂正表示，台灣對於港澳政府駐台機構人員的派任，從未片面設置任何不合理的限制。

邱垂正並強調，如果港方提出申請，政府會依照2011年雙方政府換文的共識及平等互惠原則處理。

據港媒報導，香港駐台經貿文化辦事處目前有12名人員，4人由香港派任，其餘為台籍僱員。

據了解，香港駐台經貿文化辦事處主要負責舉辦商務論壇、文化交流等活動。至於台灣民眾赴港就學、旅遊等簽證事宜，都可經由網路處理，不需透過香港駐台經貿文化辦事處。

(中央社)