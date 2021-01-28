苗栗縣政府改善用路環境，爭取內政部營建署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫2.0」，縣府工務處聯合鄉鎮市公所、原民中心提報41案，爭取13億元經費改善道路品質。另有苗62線、縣道140線、苗14線瓶頸路段拓寬工程，已獲得中央核定可行性評估及規畫費1467萬元，將全面提升道路品質。

工務處說明，41案分別為泰安鄉公所及西湖鄉公所各提報4案；通霄鎮公所、後龍鎮公所、頭份市公所、卓蘭鎮公所及本府工務處各提報3案；竹南鎮公所、三義鄉公所、苑裡鎮公所、獅潭鄉公所、銅鑼鄉公所及本府原民中心各提報2案、造橋鄉公所、苗栗市公所、公館鄉公所、大湖鄉公所、頭屋鄉公所及三灣鄉公所各提報1案。

工務處長古明弘表示，18鄉鎮市提案改善多為通學、人行步道等行人空間以及路面、瓶頸路段等改善，其中縣府也針對北橫公路提案，加強頭份大橋，以及頭份大橋南側至北橫地下道行人空間整修，提升網路安全與順暢。

營建署預計2月底召開審查會議，工務處強調將全力爭取前瞻基礎建設提升道路品質補助經費，提升全縣道路整體品質。

此外，工務處已成功獲得交通部核定苗62線、縣道140線、苗14線3案瓶頸路段拓寬工程可行性評估及規畫費1467萬元。古明弘說明，苗栗縣泰安鄉苗62線453萬元執行可行性評估作業，計畫改善苗62線易落石路段、及汶水溪北岸道路辦理路線選定、生態檢核、工程技術、納編公路系統等工作項目。

140線2.87到5.47公里道路串聯苑裡、三義、卓蘭，獲中央核定375萬元辦理可行性評估作業，解決140線及周邊交通嚴重壅塞問題，將針對西起台1線，東至國道3號苑裡交流道約3.7公里路段，拓寬至雙向4車道，並辦理交通量調查、分析壅塞癥結、研擬改善方案等工作項目。

造橋交流道聯絡道苗14線拓寬工程，則獲核定設計規畫費639萬元。因應國道1號增設交流道的未來龐大車流，將苗14線路段拓寬為18公尺，配置雙向4車道，辦理路線選定、工程技術、生態檢核並評估與鄰近省道公路系統介接可行性。

古明弘表示，3案可行性評估刻正辦理上網招標作業，戮力完成各階段任務健全交通網絡，並且極力爭取13億元的提升道路品質計畫，完善交通網路並提升用路品質。

(中時 )