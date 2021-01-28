開發金控宣布以每股23.6元公開收購方式轉投資中國人壽21.13％股份，已於1月20日獲公平會不禁止結合申請核准，最後一項成就條件為收購數量需達中國人壽已發行股份5％也已於今（28）日達成，開發金請有意參加應賣的中國人壽股東於2月2日前向往來證券商或保管銀行申請參與應賣作業。

開發金指出，開發金公開收購中國人壽普通股，截至28日累計參與應賣的普通股股數達309,700,666股，已超過最低收購數量236,569,862股；且公平交易委員會已於1月20日委員會議通過不禁止開發金與中國人壽結合案。本次公開收購之條件均已成就。

開發金指出，本次公開收購若能成功達成預定收購數量，中國人壽將成為開發金控持股過半之子公司，對開發金控之獲利能力、資本使用效率與股東權益報酬率具正面效益。未來開發金控持續進行壽險、商銀、證券及創投／私募股權四大獲利平台全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化。

開發金指出，本次公開收購尚未截止，開發金將持續公開收購中國人壽的普通股至110年2月2日下午3時30分止。

(旺報 )