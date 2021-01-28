全球新冠肺炎確診患者突破1億大關，雖然各國已陸續開始施打疫苗，但施打新冠疫苗，屢傳反應不良事件。前衛生署長楊志良鐵口直斷，就算有疫苗，到年底疫情還是控制不下來，看壞台灣2021年的新冠疫情。

楊志良接受廣播節目《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪時鐵口直斷表示，就算有疫苗，到年底疫情還是控制不下來，因為這個病毒太可怕了、太狡猾了，感染的人可以再感染，陰轉陽、陽轉陰，因為它的抗原性不足，產生的抗體維持不久。新冠病毒會比H1N1或是流感還糟糕。

楊志良直言，他看壞台灣2021年新冠肺炎疫情，就像美國一樣，不是1天就有1億劑，是一天一天來的。而且每次施打疫苗時都會有反應不良事件，不良事件有時是疫苗本身，可是有時是因為時序的關係。產生抗體以後時間還不是那麼長，所以全世界都還不清楚。

台灣12日新增2例本土案例，其中案838就是醫生，於照顧病患時不幸染疫，前衛生署長楊志良曾對此表示，若他是該醫院院長，就會開除該醫生。楊志良在接受黃暐瀚專訪說時：「希望他早日康復，然後再加入防疫的工作，那他就是一個很了不起的醫師」。但對於該醫生1月9日的「請假」，到底是事假、例假還是病假？楊志良依舊希望院方能夠公布，如果是病假、如果1月8日就已經「開始不舒服」，楊志良還是認為，該位838醫師，是應該要檢討的。

(中時新聞網)