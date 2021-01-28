2020年房市熱絡，不僅一般市場交易量創近年新高，法拍市場也增溫，依據內政部資料，去年全台拍賣移轉量5,269棟、年增3.0％，六都中法拍移轉量最大為新北市1,039棟，寫下2012年以來新高，年增幅最高為台南市的47.2％，也是2016年以來新高。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡分析，雖然利率一路探低，市場不易引發斷頭潮，不過近幾年仍不乏業主因資金周轉困難，忍痛將手中物業流入法拍市場，案量增加使法拍交易更為活絡。

綜觀去年全國及六都拍賣移轉棟數，全國5,269棟創下2015年以來新高，跟前年相比年增3.0％，整體拍賣移轉量小幅成長，然而六都的法拍表現則各異，拍賣移轉量最大者為新北市1,039棟，且年增幅有27.％，至於年增幅最大為台南市47.2％，雖然全年僅474棟，但也創近五年新高，其它四都中，桃園市略減0.8％、台中市略增0.9％，這兩都基本上持平發展，台北市小降4.2％，高雄市則大幅下降27.2％。郎美囡指出，去年上半年因疫情，無論一般市場及法拍市場的買方信心較為不足，一旦疫情解封，加上資金動能強、利率探低，由於一般市場交易量屢開紅盤，普遍看好後市，讓投資人積極布局法拍市場。

新北市及台南市近幾年推案量大，但小型建商資金壓力高，銷售不佳、周轉不靈讓建案流入法拍市場，不過買方認為區域房市有發展機會，因此前往法拍市場搶便宜。而高雄市近年房市歷經大起大落，去年價量回歸平穩，買方多數在一般即可找到低價物件，降低購置法拍物件的意願。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，市場交易量從前年開始顯著攀升，帶動房價走揚，因此在法拍市場找低價的買方增加，不過近期陸續出現法拍價格與市場價格相差無幾，且法拍購屋流程、貸款條件與一般購屋不大相同，建議民眾進入法拍市場前應充分了解規則及區域行情，以免出現在法拍市場買貴的狀況。

(工商 )