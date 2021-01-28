新疆美人迪麗熱巴從出道前就以盛世美顏受到注意，在超夯電視劇《三生三世十里桃花》飾演白鳳九，在劇中畫龍點睛的表現讓她在觀眾腦海留下深刻印象，後來更成為綜藝節目《奔跑吧》班底，人氣越來越旺；近期迪麗熱巴穿了一襲開高衩細肩帶禮服，好身材一覽無遺直擊粉絲心臟。

迪麗熱巴近期把工作重心放在拍攝電視劇，也經常出席各大活動，她的打扮往往成為討論話題；最近微博上有一組迪麗熱巴穿得美美的工作照，她身穿一襲貼滿水鑽的開高衩細肩帶禮服，前後都超有看頭。

近期迪麗熱巴穿了一襲開高衩細肩帶禮服，好身材一覽無遺直擊粉絲心臟。(圖/ 摘自微博)

其中幾張迪麗熱巴背對鏡頭，親手撩下細肩帶，露出大片肉色美背和肩頸線，看起來特別性感；她轉回正面的照片，禮服低胸設計也讓她的渾圓美胸彈出，且高衩幾乎開到大腿根部，露出美腿外私密處更若隱若現，讓粉絲眼睛不知道該放哪。

發文的網友忍不住讚嘆，「火辣直擊心臟」，也勾起其他粉絲轉傳分享，紛紛留言狂推迪麗熱巴有多美，「太好看了」、「熱巴好美」、「怎麼能這麼漂亮」、「狀態維持地真好」、「漂亮姐姐在線」、「這禮服太犯規」。

迪麗熱巴不僅外型出眾，她從小就學習舞蹈、鋼琴和小提琴，甚至精通多種語言，驚天美貌加上多才多藝讓她從出道後工作不斷，近期更有電視劇《你是我的榮耀》，讓她每次出現都話題不斷。

(中時新聞網)