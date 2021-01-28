新冠疫情下，產業兩樣情！永慶加盟三品牌2020年業績百花齊放，尤其竹苗區績效開出大紅盤，單店平均業績站上3,200萬元，為全台各區之冠，更是全台單店業績的1.4倍，帶動區域營業店數突破100店，市佔率逼近5成5，為房仲第一品牌。

除此之外，竹苗區店總業績年增5成，聯賣件數和業績飆破6成，亮眼成績震撼同業。許多加盟店也紛紛超越過去紀錄：店業績突破4千萬元的店數，是2019年同期的2倍；業績達8千萬元的店數，是2019年同期的4倍；業績超越9千萬元的加盟店有6間店！

找對事業舞台 薪資翻倍、工時下降

值得一提的是，永慶加盟三品牌在竹苗區的超高市佔和年年大增的績效，近三年已吸引超過45店創業加盟，其中績效最好的品牌之一，是來自信義房屋的加盟夥伴！他們有過直營經驗，對聯賣、數位工具和系統平台更快上手，只要發揮專業實力和細膩服務都能有好績效。

獲得「永慶不動產-店總業績傑出獎」的永慶不動產竹北福興謙里加盟店，2020年店總業績突破7千萬元，來自聯賣的業績超過2千萬元，加盟不到2年就拼出驚人績效。林聖倫店東開心表示，和友店的深度聯賣，是滾動更多業績的主要原因！加上一指就能自動配對的《行動智能經紀人APP》，可以即時提供適合的物件給買方，夥伴們也能隨時隨地拚績效，不需要用工時換高薪，而是透過高專業和高效率的服務，提升收入，給自己和家人更有品質的生活。

業績已經是信義房屋的前5%，但還是難以看到未來發展的劉宇哲感慨地說，以前在信義房屋高工時、低效率的環境，真的限制人員發展，獎金制度更是我決定離開的最大關鍵！加入永慶不動產竹北福興謙里加盟店後，一切都不一樣了！工作3個月收入直逼前東家一年薪資總和，薪獎天花板是不存在的，持續努力就能開心收穫，可說是經紀人最佳的發展平台。

而永慶加盟三品牌的聯賣力，也讓永慶不動產竹北縣三展義加盟店超有感，翁皓堅店東在試營運期間，就帶領7位前信義房屋的店長和2位新竹超級業務，創下破1,500萬元的超狂業績，與友店聯賣率直逼5成。翁皓堅豎起大拇指說，三品牌之間互求共好，造就夥伴成交和服務效率加倍，團隊可以創造更快、更高的績效。

除了帶領團隊月月冒泡，翁皓堅更以個人全年度業績突破1,300萬的好成績，獲得2020年「年度個人業績風雲經紀人獎」。翁皓堅開心直呼，「跟著房仲第一品牌就沒錯！」在永慶不動產這個最強創業平台上，團隊向心力強，能齊心做出好成績，讓許多來自信義房屋的夥伴無痛轉戰加盟。

歡慶開幕！永慶不動產竹北縣三展義加盟店展現充沛士氣與活力。(圖/永慶房產集團提供)

聯賣與科技並進 創造共有共好的加盟環境

永慶不動產新竹大潤發加盟店店東宋文欽2020年帶領全店業績衝破8,500萬元，不僅獲頒「全國經營績效第一名」，也是「全國履保楷模獎」的得主。

經歷直營體系、21世紀不動產等品牌的洗禮，宋文欽深有所感地說，永慶加盟總部願意分享直營思維和Know-How，費盡苦心推動「深度聯賣」，帶著加盟店跟著一起成長、茁壯，這點他很佩服！很多事情不僅領先業界，甚至比政府要求更多，「全集團主動提供揭露到門牌的實價登錄」就是最好的案例。

宋文欽進一步分享，以前在其他品牌，一年有2千萬元業績就覺得很多了；自從跨進永慶加盟體系後，每店每年平均業績都突破5千萬元，不但業績翻倍，旗下門市也擴增到3店，完全超乎想像。而2018年自住商不動產轉招的永慶不動產新竹忠孝一品加盟店店東耿興龍也表示，加盟永慶不動產真的是成功的加速器，科技工具和深度聯賣，讓他們業績大爆發！

賴冠樺店長進一步分析，這是一種資源共享的概念，只有聯賣已經深入企業文化中的永慶房產集團，才能徹底落實！等於有三個品牌的經紀人，一起幫你的客戶找房子、賣房子，成交速度倍增，業績怎會不好呢！去年永慶不動產新竹忠孝一品加盟店也以5千萬元業績，獲頒「全國店業績傑出獎」的肯定。

永慶不動產新竹忠孝一品加盟店獲得2020年「全國店業績傑出獎」的肯定！(圖/永慶房產集團提供)

(中時新聞網)