桃園市長鄭文燦28日到同安老人長照中心關心防疫作為，並和79歲的魏伯伯視訊，魏當場高歌「榕樹下」證明通訊無礙，大家都拍手叫好。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦28日到同安老人長照中心關心防疫作為。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦因應疫情發布禁令，全市住宿型機構禁探視直到2月9日、小年夜前一天，28日他特別到同安老人長照中心關心防疫作為，並和79歲的魏伯伯視訊，魏當場高歌「榕樹下」證明通訊無礙，鄭笑讚：「腦袋不要裝煩惱！」

鄭文燦說，桃園自1月25日至2月9日暫停家屬及訪客至機構探訪，改採視訊方式辦理，減少出入探視潛在的接觸感染風險，桃園市私立同安老人長期照顧中心讓長者學習使用平板及手機，在停止探視期間仍能透過視訊保持與親友的互動與聯繫，保持親情互動、守護住民身心健康，他也允諾會隨時視疫情狀況，若無新增社區感染的案例，逐步考量解除停止探視的政策。

同安老人長照中心主任曾國銘透露，去年禁探視長達3個多月，確實有部分家屬反彈，也有住民情緒起伏較大，社工不斷溝通和安撫，隨著疫情解封也逐步開放，改成玻璃阻隔、或是在高牆兩邊遙望，笑言：「像監獄會客，或是綜藝節目的安全之吻」不少住民和家屬都激動落淚。

曾國銘直言，老人機構若發生感染事件，致死率高，因此已全面暫停外部常規活動，全由館內志工帶領，目前中心共安置34位60歲以上亞健康的長者，希望疫情快過，讓住民恢復正軌。

(中時 )