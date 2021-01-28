名嘴謝寒冰質疑，民進黨這樣力挺黃捷，她在市議會真的有辦法認真監督嗎？（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日舉行，目前黃捷正協同民進黨多位民代上街，全力反抗罷免；但資深媒體人謝寒冰指出，目前高雄市議會正值預算審查期間，在這個時間點黃捷正受到民進黨的鼎力協助，那這樣她在市議會真的還有辦法認真監督預算嗎？

黃捷今日在臉書發文表示，今早七點她與民進黨立委許智傑、趙天麟，以及「好同事」高雄市議員陳慧文、張漢忠，一同在自由青年路口，向鳳山上班、上寒輔的市民朋友問早。

民進黨立委許智傑，陪同高雄市議員黃捷上街宣傳反罷免。（圖／摘自黃捷臉書）

名嘴謝寒冰質疑，民進黨這樣力挺黃捷，她在市議會真的有辦法認真監督嗎？（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

謝寒冰則在臉書發文指出，目前高雄市議會正值預算審查期間，而這時黃捷與執政黨民進黨站得這麼近，還獲得了他們的力挺，那這樣子在預算審查監督上，黃捷還有辦法認真監督嗎？「還是說黃捷你根本連預算書都看不懂？」

謝寒冰的發文引來網友討論，表示「呼呼口號，就可以洗腦一堆腦殘金魚腦，擁護跟隨了」、「只會翻白眼嘴巴又臭，落跑白目刧」、「預算書搞不好都沒看過」、「當蔡英文站出來挺黃捷那一刻，黃捷已經被罷掉了」、「都不用做事了，只會選舉，有沒有關心過疫情？這次不投罷免票更待何時，一定要去投」。

(中時新聞網)