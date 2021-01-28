年節將至，進入防疫第二年，臺北市政府在積極抗疫的同時，與悠遊卡公司合作，期盼藉由線上發紅包，即使遠距、無法自由歡聚，也能零距離送上祝福，發起「臺北「臺北犇紅包 好神悠遊付」臺北市市長柯文哲首推線上領紅包紅包 好神悠遊付」企劃，期盼與大家一起過一個好年。

臺北市因應防疫，取消原訂年貨大街及過年市長發紅包等相關活動，臺北市市長柯文哲今年首創先例，與悠遊卡公司合作，將在線上發放新年紅包，不必排隊，只要拿著手機，就可把柯文哲的新春祝福「領好領滿」。

柯文哲表示，其實這種時候，大家最不需要的就是散播恐懼與擔憂，這是團結的時刻。過往年節前最重要的活動之一，就是到各大年貨大街與商圈發紅包，與民眾拜個早年。大家總會開心相聚，排成長長的人龍一起討個喜氣。今年因為疫情持續影響，非常遺憾各大活動紛紛取消，但給市民的祝福不能打折。

因此，這次市府團隊跟悠遊卡公司合作，透過線上用悠遊付領紅包，不但可以避免排隊造成的群聚風險；更重要的是，能夠把過年的幸福感傳遞給所有人，無論是全國各地的台灣人，或在海外因為疫情無法回家團圓的朋友，只要用手機掃QR code，就可以拿到來自於臺北市的無「現」心意。

希望藉由「臺北「臺北犇紅包 好神悠遊付」臺北市市長柯文哲首推線上領紅包」，能夠一鼓作氣把福氣與祝福與全台灣甚至全世界的台灣民眾共享。積極抗疫，好好過年。

悠遊卡公司董事長陳亭如指出，自1月28日起至2月26日止，在柯市長臉書粉絲頁、悠遊卡臉書粉絲頁、悠遊付APP首頁以及臺北市的大街小巷，都可以找到市長紅包的QR code。

領紅包的步驟更簡單，已經註冊悠遊付會員開啟「掃碼」掃QR Code，即可直接搶到紅包。紅包會匯入個人的悠遊付帳戶，且會註明「台北市市長柯文哲紅包」；如果不是悠遊付的既有會員也沒關係，可以直接掃QR Code，登記手機號碼保「留」搶紅包資格，並在2月26日元宵節前註冊為悠遊付會員，一樣可以把市長紅包「領」到口袋裡。成功領到紅包的朋友，還有機會抽到限量2名的黃金牛角大獎與限量168元儲值金。

為了力挺一直以來保衛台灣防疫成績的醫護人員，陳亭如也宣布，市長紅包發出幾份，悠遊卡公司也將同步加碼相同份數的紅包給第一線的醫護人員。

另外，陳亭如也預告，除了市長的新年紅包之外，悠遊卡公司在農曆春節期間，也將與全台各大宮廟聯手推出福氣贈品，讓信徒們在家也能獲得神明一整年的庇佑，牛年一起「好神悠遊付」。

(工商 )