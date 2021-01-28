受到國際股市走弱及中國人民銀行開展1,000億元逆回購操作，使得大陸股市表現走疲，鋰電、光伏板塊大跌，煤炭、航運、消費電子等題材股低迷，網遊、影視等「宅」經濟概念股相對強勢，滬深300指數下跌2.73％，中證內地消費主題指數下跌2.38％，北向資金淨流出64.05億元，連續3日淨流出。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，受到全球股市影響，加上即將進入農曆過年長假，投資人先行出脫持股、以及將進入年報最後的密集公布期使得陸股表現震盪。但大陸十四五規劃以內需循環做為一大主軸，部分出口商品將被內需市場消化，平衡以往過於仰賴出口的經濟狀況，拆解大陸經濟成長的結構，消費（包含政府及家庭）對於經濟成長的貢獻度將會明顯高於過去，成為未來支撐大陸經濟成長的主力。

黃家慶表示，投資大陸只要跟著政策發展的方向，基本上就等於掌握了主流的成長趨勢，目前大陸政策主軸，仍以內需消費為發展根本，因此相關大消費產業將會持續享受政策紅利而受惠，建議持續將陸股基金納入資產配置。

(工商 )