疫情干擾全球產業於2020年的正常投資，2020年第二季的交易活動大幅下降，完全是受制於新冠疫情的隔離，但這項投資縮手在下半年回復強勁復甦，Mergermarket28日公布統計報告，2020年第四季的併購活動氣勢驚人，總交易量達1.2兆美元，不僅年成長49％，且是自2015年第四季以來的最高季總值。交易量達到5136筆。反映出市場對於併購交易的必然需求。

Mergermarket調研團隊指出，因應疫情的各項限制，包括在家上班、遠距工作等，這些新的消費者行為轉變，成為推動技術併購的來源，例如考慮到遠距工作和社交距離措施對於技術的需求增加，全世界的媒體和電信（TMT）領域自然而然在2020年第四季出現最高的交易額和交易量，總交易金額達2,951億美元，與去年同期相比，金額大幅增長148％。Salesforce以257億美元收購美國工作場所聊天應用程序Slack Technologies，就是企業因應遠距辦公新需求的一個引人注目的例子。

就全球市場而論，美國肯定是併購天堂，2020年下半年的併購活動特別強勁，第四季幾乎出現捲土重來的盛大氣勢，單季總交易額達到5,442億美元，較2019年第四季增長77％，而交易案例維持在1,469筆。其中，金額最大的單筆交易，是總部位於英國阿斯利康（AstraZeneca）出價395億美元收購總部位於美國的實驗療法開發商Alexion Pharmaceuticals。Mergermarket分析團隊指出，這筆交易是阿斯利康有史以來最大的一筆交易，顯示該公司打算進軍稀有疾病和免疫學市場，該市場具有巨大的增長潛力。

製藥、醫療和生物技術領域的併購案金額都非常大，前次有Abbvie在2019年中揭露以863億美元收購Allergan，是全球最大的一筆併購交易。

(工商 )