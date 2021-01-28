由前樂視創辦人賈躍亭創建的電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future，FF）和特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp（PSAC）28日共同宣布，已經就業務合併達成最終協定。雙方合併交易完成後，合併後的新公司將在那斯達克上市，股票代碼FFIE。

澎湃新聞報導，FF和PSAC的董事會一致批准了合併交易，合併預計在2021年第二季完成，但尚需獲得PSAC股東的批准。合併後公司的股權價值約34億美元。交易獲得了主要供應商的支援，部分供應商將成為股東。

公告稱，公司普通股投資者包括30多家來自美國、歐洲和中國的領先的投資機構，其中錨定投資者（Anchor investors）包括一家中國排名前三的OEM廠商和一家專注於長期投資的機構。交易將為合併後的公司提供10億美元的資金，為FF91的規模化生產和交付提供足夠的資金。

公告稱，投資者和合作夥伴將會幫助FF91的生產和交付工作，FF的戰略合作夥伴包括中國排名前三的OEM廠商和一座關鍵的城市，FF認為這將幫助FF在中國市場立足，進一步鞏固中美雙主場策略。

公告並未披露這一OEM廠商和城市的名字。此前有媒體報導，吉利和珠海國資將投資FF。

公告介紹，除了首款量產車型FF91，FF第二款車型FF81的研發工作正在進行中。FF預計在未來五年來實現累計40萬輛的銷量，其首款旗艦車型FF91已經收到了1.4萬多輛的預訂。

(工商 )