搶寒假餐飲商機，台北君悅酒店Ziga Zaga義大利餐廳即日起至2月28日，推出六款以街頭小吃為概念設計的開胃前菜、海味雙倍升級的義大利麵點、豪華燉飯及招牌手工比薩等，單點每道360元起、套餐每位1,120元起，2月28日前，於Ziga Zaga消費任點主菜或套餐，搜尋「台北君悅酒店」專屬ID或加入Line好友抽免費開胃前菜。

Ziga Zaga新推出的「炸彈肉捲」，是將義式培根與台灣豬頸肉層層包覆慢火烘烤，佐以特調芥末番茄醬及醃燻史卡瑪爾扎乳酪添附辛香層次，口感飽滿紮實、脂香交融的誘人風味，肉食主義者不容錯過。「油漬風乾蕃茄烘蛋」以起司蛋糕為設計靈感，打入30顆特選雞蛋及菠菜、蘑菇與風乾油漬番茄，亦豪邁加入法國進口鮮奶油增加香氣，入鍋慢火煎烤成整模厚度超過5公分、可供12人享用的義式烘蛋，單點提供桌邊服務，以片取方式供應，蛋體紮實豐富、營養可口。

「西西里烤春雞」創意發想自檸檬風味的西西里咖啡，嚴選重約1～1.2公斤、45天的台南養殖春雞，塞以大量蔬菜及香料後以檸檬皮醃漬火烤50分鐘，賦予爽口不膩的香嫩肉質，大口吃肉的同時，更要佐以主廚獨門調製，融揉濃縮咖啡、奶酒及雞高湯熬製的「咖啡醬汁」，搭配雲林古坑咖啡豆與新鮮黑胡椒粒研磨的「咖啡胡椒」提味，堆疊豐富味覺層次，香辛適口，是道讓饕家意猶未盡的吸睛美饌。

「海味雞蛋銀絲麵」（980元 /道）：主廚選用由雞蛋麵糰製作的Taglierini（帶狀長條義麵），麵體較薄細，亦容易完整包覆醬料，傳統料理設計多搭配奶油或松露，此道麵點則以培根蛋起司義大利麵為概念改造，將彈口麵條拌入香氣濃郁的日本進口海膽醬，搭配鮭魚卵和肥碩的炭烤海蝦，驚豔味蕾的義麵首選。

「淡味番茄蟹肉燉飯」（680元 /道）：義式燉飯最早發源於盛產稻米的義大利北部，是米蘭的地方菜餚，Ziga Zaga廚藝團隊嚴選義大利進口，價格較一般燉飯米高出三倍的熟成米入饌，加入海鮮高湯燉煮，嚴選日本生食級甜蝦，以橄欖油、蒜頭、胡椒及九層塔醃漬備用，搭配雙面煎炙金黃的北海道生食級干貝，以香蔥與蟹肉為底，彈牙米粒包覆濃醇鮮郁的香氣。

(工商 )