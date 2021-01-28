林暉閔（左起）、導演程偉豪、張震、監製唐在揚出席首映會。（陳俊吉攝）

《緝魂》電影首映會

犯罪懸疑電影《緝魂》28日晚上舉辦首映會，監製唐在揚、導演程偉豪率領張震、林暉閔出席，女主角張鈞甯因尚處自主隔離階段，以視訊受訪。張震在片中飾演癌末檢察官，有一場失禁全裸在浴室讓張鈞甯幫他沖澡的戲，張震消瘦憔悴身形令人驚訝，張鈞甯說：「看到他這麼瘦，身體狀況衰敗成那個樣子，滿心疼的，讓我一秒入戲，很多時候劇本沒有寫，但是演一演眼眶就會發紅，不自覺就哭出來。」

張震和張鈞甯二度合作，「之前跟她合作，感覺是氣質乖女生，這次覺得她很有爆發力，工作的時候默契很夠，很多開拍前討論要排半天時間拍的戲，都只花3小時就拍完。」談到拍最久的戲，張震笑說，一場和張鈞甯兩人躺一張床談心的戲，拍攝設定到完成，花了4小時，他開玩笑說：「躺到床都暖了、床都快塌了。」

張震為戲瘦12公斤，表示拍《緝魂》的時候61公斤，目前已經回到70公斤，難忘拍攝時某天收工想吃點好料，「吃了泡麵，吃完沒多久就食物中毒，開工前還跑去看醫生，所以還是不要亂吃」，他說：「拍戲很好玩，劇組都會準備很多當地小吃，但都沒有我的份。」而林暉閔則是在一場森林裡的攻堅戲中，赤腳踢到現場硬物，當場腳指甲整片掀開爆血，劇組立刻將他送急診，止血後林暉閔堅持返回現場把戲拍完，敬業態度讓程偉豪直呼：「真是太拼命了！」

張鈞甯談到隔離期間過著早睡早起的規律生活，「追劇、看電影、看書和運動，讓身體健康恢復得跟baby差不多 ，」她分享自製養生飲料，「用葡萄乾煮水，喝煮出來的水，我看網路上教學的人眼白很白，應該有效，你們看我的眼白有白嗎？」她表示好友許光漢很有義氣，「他在大陸幫我包了兩場」，她自己則將在電影上映後包兩場，邀請阮經天、楊祐寧、何潤東、林心如、霍建華、林依晨等好友看片。

《緝魂》斥資台幣1.6億拍攝，在大陸票房近億人民幣，被問到台灣票房如果破億，程偉豪表示票房破5000萬，會率領張震、張鈞甯、林暉閔一起分送玫瑰花給影迷，監製唐在揚則說要加碼發紅包。電影29日全台上映。

(中時 )