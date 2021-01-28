國民黨榮譽主席連戰二公子連勝武，近日被直擊與一位外型亮麗的高挑骨感妹親密約會還兼過夜，與結婚11年妻子路永佳婚姻關係是否生變引發熱議。而女主角之一的骨感妹除了被起底與女星賴薇如是多年閨蜜，甚至還被PTT網友翻出一張7年前與賴薇如赴東京旅遊的暗黑辣照，不過有人就覺得「原配比較美」。

連勝武小三骨感妹被起底與女星賴薇如是好姐妹，然而今日賴薇如錄影時，也被媒體追問與骨感妹是否有個2歲女兒以及兩人是否還有聯繫？不過賴薇如對此一概低調避談，僅說與骨感妹當然還是朋友，「這是別人自己的生活，我們怎麼相處，是我跟她之間的事情。」

連勝武與路永佳11年前結婚照。(本報系資料照)

連勝武抵路永佳家 喜孜孜迎娶美嬌娘

不過隨著連勝武外遇風波不斷延燒，骨感妹不少昔日與賴薇如的合照也一一被起底曝光，連PTT網友也挖出一張2013年骨感妹穿著低胸小可愛及熱褲，與好友賴薇如一同合影的東京浪漫夜景照，一雙蜜大腿吸爆眼球。

骨感妹(左)與賴薇如暗黑辣照在PTT流出。(取自PTT)

骨感妹的亮麗外型當然就成為PTT網友討論焦點之一，「賴薇如在旁邊，好像小學生」、「乍看是不錯，但怎麼愈看愈像男的？」、「是不是有拍過廣告還什麼的覺得好眼熟」，但也有人認為骨感妹眼角下垂洩老態，「原配比較美」、「普妹吧？東區一堆這種的，只是腿長了點」。

(中時新聞網)