環保署28日進行臺北捷運系統環狀線建設計畫第五次環境影響差異分析報告，進行環狀線二期路網的北環段及南環段兩段環差，調整部分站體及路線設計，將與之前計畫不同，因此提出環差審查，經過三小時討論後，最後環差專案小組會議闖關成功，後續送環評大會審查。

捷運環狀線二期設置北環段及南環段，北環段由新北環狀線新北產業園區站起，自五股五工路轉以地下方式續沿五權路、沿高速公路南側、穿越中山高速公路接中山一路轉蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相交。

由於環狀線有經過新北產業園區，並且設置地底軌道出土段，因此鄰近周邊廠商道環差現場表達意見，廠商擔心捷運軌道會影響當地交通，同時擔憂捷運會帶來震動而影響生產，希望環評委員可以聽取地方意見。

最後經過討論後，環評委員建議本案通過，不過要補充最大裸露面積及管控機制，納入環境保護對策，提出全線地質風險、監測與安全管理策略，並加強說明北機廠形式改以地下化之適宜性。列出施工機具及運輸車輛之使用及管理規範。

至於捷運出土段受害廠戶自救會陳情內容涉及環狀線出土段之方案調整以及振動影響，由於這非本次變更項目，因此請臺北市政府捷運工程局參酌。

(工商 )