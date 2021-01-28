簡嫚書在《創業》與高捷有感情戲。（愛奇藝、八大、衛視中文台提供）

高捷（右起）在《創業》與簡嫚書、哈孝遠有對手戲。（愛奇藝、八大、衛視中文台提供）

文青感十足的簡嫚書在本周日（31日）首播的愛奇藝、八大、衛視中文台職場愛情旗艦劇《她們創業的些鳥事》中，有大尺度突破，她飾演打扮性感且有交際手腕的櫃檯妹林美季，但也因為造型太火辣，使得與她對戲的高捷、宥勝、羅時豐、哈孝遠等男演員都不敢直視或亂瞄，害簡嫚書一度以為自己被排擠，她笑說：「我還以為自己在無意間得罪人，後來才發現是大家不知道眼睛要看哪？不是故意不理我。」

由可米傳媒製作的《她們創業的些鳥事》在台中拍戲時，曾開放媒體探班，當天簡嫚書與高捷、哈孝遠有對手戲。簡嫚書提到這次角色跟真實的自己落差很大，「最大的突破就是需要穿得很性感，我今天的打扮還是最保守的」。從扣子扣到最上面的文青，化身低胸性感辣妹，是簡嫚書從影來最大的挑戰，她說：「接戲的時候其實沒有猶豫，覺得像美季一樣，應該要趁年輕分享『美好』事物給大家。」當回家與老公分享定裝照時，老公不但沒有給壓力，還說「好期待」，因為這不是她平時會做的打扮，老公並笑問「戲服可不可以帶回家」。

過去常在螢幕前扮大哥的高捷，難得演出時裝職場愛情劇裡的總裁，為此他還特別自己準備了眼鏡當道具。被問有沒有趁機撩妹？他笑說：「沒有，我一路很誠懇。」他也分享自己戲外跟老婆相處的三原則「誠懇、浪漫、尊重」，並透過私下的自己不會是黑道大哥的樣子。

簡嫚書和哈孝遠都是首度跟高捷合作，本以為高捷很嚴肅，但實際相處很愉快。簡嫚書說：「有一場戲我們開車經過路邊攤，不小心打擾到民眾，捷哥就搖下車窗探個頭打招呼，對方看到是捷哥，馬上就說『是你喔，請請請』，不敢惹捷哥。但其實捷哥在現場很隨和、很親切。」哈孝遠原本也對高捷有敬畏之心，沒想到兩人第一次見面，高捷就問他：「有空跟我打籃球啊！」讓哈孝遠很意外，也覺得高捷這個大哥很可愛。

簡嫚書劇中看似賣弄身材的櫃檯妹，被誤以為追求物質生活的她其實只為愛情而活，劇中她有數段感情糾葛，除了被她視為命中注定的男神邱澤外，也與高捷、羅時豐、哈孝遠等人有感情糾葛。劇中哈孝遠是最被羨慕的角色，因為從小被霸凌的他，個性自閉，講話永遠不會超過3個字，讓哈孝遠一看到劇本就很開心，「太好了，不用背劇本。」

《她們創業的那些鳥事》將於1月31日起每周日晚間8 點八大戲劇台首播，愛奇藝全台網路獨家同步首播，每周日晚間10點衛視中文台播出。

(中時 )