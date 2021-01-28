2對新門神今（28）日海運抵金門，下午進駐歷史民俗博物館。（李金生攝）

新門神彩繪的精采細節之一。（李金生攝）

新門神彩繪的精采細節之二。（李金生攝）

新門神彩繪的精采細節之三。（李金生攝）

新門神彩繪的精采細節之四。（李金生攝）

台師大教授陳淑華擁有法國巴黎第一大學藝術史研究所西洋美術史博士學位，漆畫技藝為其拿手專業。（李金生攝）

家廟門神的臉部表情慈祥，不似寺廟的威猛，以免嚇跑祖先。（李金生攝）

金門瓊林在明、清2代文臣武將輩出，600多年傳統聚落內7座宗祠均列入國定古蹟。縣文化局委託台灣師範大學美術系陳淑華教授以傳統古法復原完成瓊林蔡氏家廟（大宗）與新倉上2房11世宗祠的2對新門神，今（28）日下午進駐歷史民俗博物館，配合春節「打開金門」主題展示，在鄉親面前重現精采人文風華。

縣文化局說明，該局在2014辦理「金門縣國定古蹟瓊林蔡氏祠堂彩繪調查研究與維護計畫案」，專家發現其中2對門神的彩繪顏料有鉛丹、砷銅綠、鋅白，其中砷銅綠顏料具有定年與後續修復之意義，並由此推論其繪製年代在1840年後至1900年前後之間，進一步推估為台灣地區目前「唯一」使用這種顏料的最早門神。

文化局指出，此次的門神彩繪復原臨摹案，由國立台灣師範大學美術系陳淑華教授擔任計畫主持人，她擁有法國巴黎第一大學藝術史研究所西洋美術史博士，法國巴黎第一大學藝術史研究所西洋美術史碩士，巴黎科學與技術研究所碩士(西洋繪畫修復組)雙碩士等學位，曾於巴黎羅浮宮修復中心擔任實習修復師，漆畫技藝為其專業，返國任教後曾接受國立文化資產保存研究中心籌備處委託撰寫「建築彩繪保存修復入門」專書。

陳淑華教授採用台灣檜木老件做為本案門板，親赴日本採購批麻布與礦物顏料原材自行磨製礦物顏料，且因2對門神的圖像有太多佚失，基於正確復原的考量，還特邀台灣宗祠、寺廟彩繪宗師人稱「阿男師」的莊武男擔任顧問。

縣文化局透露，陳淑華教授在確認瓊林2對門神圖像線稿的過程中，反覆推敲參考數百幀門神圖像，前後歷經近20個月，從線稿確認以迄色彩鋪設，均經過嚴謹考證，在細節的呈現近乎完美。

許正芳局長表示，復原臨摹是一種嚴謹的工藝再製，陳教授將門神彩繪獨特的表現技法與美學風格，做了一次精彩的詮釋，具有復原、保存原有工藝美學的意義，也寫下國內文資界的首例。

至於修復後的門神原件古物，則仍保存於國定古蹟家廟，穿越百餘年光陰的新、舊作品，以一種歷史連結的人文張力，透過層次多變的彩繪工藝，展現它們佇立家廟、宗祠，守護宗族的信仰魅力。

(中時 )