10度低溫+陰雨綿綿 戴立綱：天氣像女人心！？

冷氣團來襲，中央氣象局今（28日）發布新北市低溫特報，今晚入夜後至30日上午，新北市會連日出現氣溫10℃以下低溫，30日白天起會逐步回溫。市長侯友宜強調，接近年節，提醒民眾採買年貨要注意保暖及防疫社交規定，今明兩日天氣會從濕冷轉為乾冷天氣，如果家中有長輩或心血管病患，一定要加強保暖。

消防局表示，防寒3保運動：保暖衣物、保健活動、保持警覺，及4不要原則—不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫的口訣。

災害防救辦公室主任、副市長謝政達提到，居家時應注意電暖器的用電安全，使用瓦斯熱水器必須打開窗戶保持通風，避免一氧化碳中毒。在此疫情期間，儘量避免前往公共場合人潮聚集的地方或是密閉空間，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。

新北市府已於今日持續啟動防寒關懷機制，社會局與各區公所將持續至街友聚集地點探訪慰問，致贈保暖物資並了解街友生活情形，同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者、收容者的健康。

消防局黃德清局長也提醒，起床時請放慢動作，立即穿上保暖衣物，晨間外出活動前應先評估室外溫度差異及自身狀況，做好保暖防護措施。新北市的圖書館有提供熱開水，遊客中心也提供薑茶，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話，新北市將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民一起度過寒流低溫侵襲。

(中時 )