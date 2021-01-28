黃芳彥南加州現身 奢華享受揭秘

扁案重要關係人、前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國，驚傳日前於美國加州過世，陳屍自家車庫的車內。據傳，黃芳彥在美雖然過著風光多金的豪華生活，但是美國的朋友擔心受牽連不理他，連唯一的兒子黃昱霖都曾與他反目，讓他深感無依無靠。

黃芳彥在台中開業的弟弟黃重彥，向媒體證實哥哥過世的消息，他說姪子來電通知，並表示現場很亂，有很多警察，車上還有安眠藥。

黃芳彥是前總統陳水扁洗錢疑案重要關係人，特偵組於2008年12月搜索黃芳彥住處、辦公室及銀行保險箱，在黃的家中找到75顆市值1億餘元的裸鑽及翡翠，最大的鑽石為5克拉，藏在黃芳彥西裝口袋及保險箱，目前由台北地檢署保管中。

然而黃芳彥早在當年11月就向新光醫院請假赴美，此後滯美不歸。據悉，黃芳彥在美生活奢華，2012年住家內部照片曝光，裝潢高檔、豪華，還擁有無敵海景，大樓游泳池、健身房一應俱全，當年喊價約台幣4000萬元。

不過，據《時報週刊》報導，美國的朋友擔心受牽連不理黃，連獨生子黃昱霖也跟他反目，甚至偷偷賣掉黃芳彥在紐澤西州買給他的房子，一走了之。黃芳彥也很想回台，遂在2012總統大選前砸5000萬元，暗中運作所有人脈，動員僑界返台投票，盼能助民進黨候選人蔡英文當選，特赦前總統陳水扁，他就能有機會一圓回鄉夢。

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