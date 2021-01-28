新北市永和區福和橋下攤販聚集，永和警分局會同相關單位共同取締。（永和警分局提供）

新北市永和區福和橋下為市民運動休憩之廣場、步道，鑑於春節連續假期將至，卻遭不肖攤商占用廣場及橋下步道違規擺攤，嚴重影響早起晨運民眾之通行也妨害觀瞻，永和警分局會同新北市高灘地管理處加強取締違規攤販、清運攤架，落實春節重要節日安全維護之交通順暢工作，要把運動空間及步道還給市民。

新北市永和區福和橋下廣場、道路，於新北市政府高灘地管理處積極整治後，已成民眾休閒及運動之最佳場所，肩負疏導交通路段，每天4、5點即有民眾早起晨運及上班車流必經路段；福和橋下位於河堤外的私有二手跳蚤市場攤位區雖有集中管理，但部分攤商為規避繳納清潔費，聚集於橋下民眾活動場所、步道及停車格設攤；因該區非屬市集管理範圍，違規攤商除妨礙通行外並亂丟垃圾造成環境髒亂。

高灘處雖有現場管理人員前往驅趕，惟因人力有限，常遇到攤商仗人多勢眾與管理員對槓，惡質行徑不可言喻；經向派出所請求協助並前往取締後，攤商氣燄雖有收斂，但因攤商名下大多無財產，故罰單都不去繳納，而且還跟警方大玩捉迷藏，預先將機車停放於橋下停車格內，看到警察出現就立即將貨品打包置放機車上規避取締。

為徹底解決攤販聚集問題，永和警分局會同高灘處及環保局成立聯合編組共同出擊，除當場蒐證依道路交通管理處罰條例告發外，並全部當場沒入攤架，以免於警方離開後又繼續擺攤，倘所有人離開現場規避取締，則將攤架依廢棄物清理法立即清除；現場將有高灘處人員進行蒐證並對違法人員告發，請違規攤商不要觀望，更不要以身試法，也請路過民眾不要消費採購，以免變相鼓勵攤商違規占用乾淨的河濱空間。

新北市永和區福和橋下攤販聚集，永和警分局會同相關單位共同取締。（永和警分局提供）

新北市永和區福和橋下攤販聚集，永和警分局會同相關單位共同取締。（永和警分局提供）

(中時 )