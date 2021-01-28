台南山上花園水道博物館種植的波斯菊陸續盛開，是春節走春好去處。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

農曆春節將至，今年受到新冠疫情影響，大型活動接連停辦，但民眾仍會想外出走走，台南山上花園水道博物館園區及周邊目前繁花盛開，文化局指出，廣闊的戶外空間，加上完整的防疫措施，是很好的走春去處，加上園區帶有異國氣氛的紅磚建築，南市府文化局鼓勵民眾利用假期前來，體驗下偽出國的感覺。

文化局指出，山上花園水道博物館除了豐富的文化背景，還有充滿特色的百年建築，也有許多民眾是衝著廣闊優美的戶外環境而來，未來也將持續增加植栽，營造特色。

延續去年經驗，館方在兩個多月前，在C館快濾桶室東側將近兩公頃區域，開始整地、灑花籽，目前花苞陸續盛開，百花怒放，蜂蝶飛舞，館方還特別開出多條小徑入內，方便民眾拍照取景，預計到春節前後花期最盛。

另外附近農民也在175縣道及淨水池入口處，也利用休耕地種植向日葵，現在也已經盛開，民眾走訪完園區後，又可就近拍攝一大片黃澄澄的美景，一舉兩得，連日來已經吸引不少遊客前來，隨著春節假期將近，可望再帶動一波山區旅遊潮。

(中時 )