PLATTS報導，成本、供需趨緊支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價走堅墊高。其中，ABS、PS隨原料SM、需求雙效拉抬，展現連二揚態勢，彈升70、10美元，表現亮眼；EVA、PP也上漲25、5美元。PVC、PE則多持平走堅。

分析師指出，近期乙烯原料拉回千美元之下，每噸940美元，丙烯小漲8美元，有利塑化利差回升。PVC、EVA、ABS概念股相對勝出，台塑（1301）、台聚（1304）、華夏（1305）、聯成（1313）、台化（1326）、國喬（1310）及台達化（1309）成推薦追蹤標的。

受惠太陽能需求暢旺，且製鞋業進入旺季，EVA報價維持2200美元（噸）以上高檔水位，最新報價2025美元：相對原料乙烯滑落千美元之下，推升利差表現仍此高檔。台塑、台聚、亞聚營運穩健有撐。

全球SM裝置檢修計劃陸續出爐，且第一季新增投產的產能增量不大，難抵裝置檢修帶來的產量損失，短期市場看漲節後裝置檢修所導致的供應偏緊格局，烘托近期大陸SM行情持穩攀揚。影響所及，在成本、需求持穩支撐下，ABS、PS展現連漲氣勢；其中，ABS每噸價格重回二千美元高價，達2,060美元，PS也推進至1,980美元價位。

此外，近期大陸PP供應端偏於緊俏。PP企業平均開工率91.35％；其中，pp拉絲生產比例至24.77％，排產續創近期新低，短期產量偏低，加上年底下游市場備貨情緒，消化市場存貨，支撐價格持穩上漲。

廠商表示，由於貿易商庫存已降至4萬噸附近，港口庫存較之更低，已降至2萬噸附近，可見庫存持續去化節奏依舊明顯。短期PP受到供應面趨緊，加上產業鏈庫存「去化」展望預期樂觀影響，價格增添有利支撐氛圍。

(工商 )