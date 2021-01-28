命案現場離奇怪事多，資深禮儀師洪于婷日前上節目透露，曾遇過一名女子因被分手跳樓輕生，沒想到男友事後竟還接到女方來電，疑似鬼來電的經歷，讓在場來賓聽了毛骨悚然。

禮儀師洪于婷在節目《震震有詞》透露，若遇到亡者遺體缺失的狀況，現代遺體美容的技術其實還算厲害，可以依照照片做出頭或臉的樣子，稱若屍塊還好處理，接著舉例較難的部份是像腦漿炸裂的等狀況。

洪于婷表示曾遇過一案例，一名談遠距離戀愛的女子為了想見在英國的男友努力存錢，生活重心幾乎都放在男友身上，未料還沒見到男友，就在聖誕夜收到對方傳訊息提分手，讓她一時想不開從11樓一躍而下，而她當時是頭直接著地，因此頭破腦漿四散，葬儀社人員只能在社區現場四處找腦漿。

命案現場離奇怪事多！鬼現形 警告報復令人毛骨悚然！

離奇的是，檢方看社區監視器判斷女子在10點多跳樓，沒想到，女子男友竟表示11點還看到女子打電話給他，但他心想已打算分手，便拒接來電，不禁讓洪于婷心裡發毛說：「這是什麼電話，沒有人知道誰打的。」

主持人謝震武面露驚恐表情地聽完疑似鬼來電的故事後，立刻話鋒一轉，猜測可能因為時差問題，才有11點接到電話的說法，緩解了現場發毛氛圍。

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