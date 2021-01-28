歲末寒冬，新年將至，龜山警分局坪頂派出所所長陳均百與坪頂所警友站站長陳文昌邀集地方善心人士募集愛心物資，28日上午帶著慰問金、愛心物資等物品，關懷社區邊緣家庭，給予弱勢族群寒冬中送上一份溫暖。

其中1位高齡90歲的廖老奶奶年邁無謀生能力，卻又須照顧癱瘓20多年的70歲兒子，平日都靠市政府和民間善心人士的幫忙來維持生活，收到了這些暖暖的愛心物資，心懷激動的向慰問善心人士道謝。近日疫情升溫，所長陳均百也趁此寒冬送暖之際，致贈防疫物資口罩及酒精，提醒及宣導防疫的觀念，希冀能夠透過警方的關心來讓民眾感到安心。

坪頂所警友站站長陳文昌表示「施比受有福」相信給予及幫助就是世界上最幸福的，由透過警員發覺隱藏在社會陰暗角落的弱勢家庭，號召地方善心人士有錢出錢有力出力，在春節前夕慰問弱勢家庭給予慰問金及物資，希望為他們家庭帶來一絲溫暖好過農曆新年。

龜山警分局坪頂派出所所長陳均百表示，由於警察工作的多樣性，同仁在處理各類案件時，常會因此接觸到平常不被人注意的弱勢家庭，而這些人多半不符合低收入戶資格、生活卻十分艱辛困苦，因此也常勉勵同事能夠利用執勤時用心查看，如有發現需要幫忙的人時，可以不吝於伸出援手。，也適時提醒民眾防疫期間注意自身安全及健康，目前春節將至，警方有提供護鈔及巡迴家園服務，「龜山讚警」臉書粉絲專頁也會放上國道、觀光景點廟宇壽山巖觀音寺、明倫三聖宮等疏運措施請民眾多加留意。

(中時 )