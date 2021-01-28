「鳥取和牛可樂球」，結合法國傳統佳餚可樂球與紅酒燉牛肉。（黃采薇攝）

獲2020年米其林指南餐盤推薦的台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930 x高山英紀」，主廚高山英紀追求完美細節，食材挑選極費心思，觀察到台灣餐飲市場對和牛的喜愛逐年攀升，特別攜手日本鳥取縣政府並引進被譽為日本和牛始祖、於1966年勇奪首屆和牛界奧運「全國和牛能力共進會」冠軍的鳥取和牛。

自2017年台灣重新開放日本和牛進口以來，每年的和牛進口量以10％至15％幅度成長。主廚高山英紀嘗遍日本各地品牌和牛，始終認為鳥取和牛油脂融於口中的化口感受最佳，油酸甜而不膩，本身紅肉部分的的鮮甜滋味令人著迷；2015年起高山主廚在日本的同名餐廳已不再引進他牌名品和牛，僅使用鳥取和牛，創作出的和牛料理廣獲顧客青睞。

巴黎廳1930 x高山英紀引進的谷口畜牧鳥取和牛，出口至台灣前，皆經過主廚高山英紀親自確認、嚴格把關，精挑油酸含量高達50％以上的頂級A5和牛，再透過主廚精湛法式烹調手法與不同部位的巧思運用，帶給顧客全新和牛料理印象。

前菜「鳥取和牛薄片」，以生牛肉料理Carpaccio為概念，展現鳥取和牛完美霜降比例，並運用鳥取和牛低熔點特性以及與橄欖油成分相同的油酸，將和牛薄片平鋪於熱盤上，和牛甘甜油脂藉熱盤的溫度緩慢融於表面，再加入大量西班牙初榨橄欖油，其明顯果香及辛辣風味，與帶酸香的香草絕妙襯托和牛本身油酸的鮮甜，最後撒上帕瑪森起司與黑胡椒，滋味富層次、入口即化。

「鳥取和牛肉卷」從中心而外分別為雞肉蘑菇幕斯、和牛臀肉心與和牛三角肉；臀肉心為臀肉與臀肉蓋中心的稀有部位，雖是瘦肉卻有柔軟的口感，外層包覆三角五花香煎，完美演繹稀有部位的創新吃法。

啟發自法國路易十四宮廷料理的「鳥取和牛可樂球」，結合法國傳統佳餚可樂球與紅酒燉牛肉，特別精選不澀口的紅葡萄酒慢燉和牛牛腱一整夜，再加入濃縮牛肉汁強化風味，最後填入鴨肝幕斯後，沾取麵包粉酥炸至金黃，和牛可樂球底部為洋蔥培根泥，佐以波爾多紅酒醬汁，肉香濃郁、回味無窮。

「鳥取和牛肋眼、黑蒜泥、紅酒醬汁」，主廚慢熬2天的特製波爾多紅酒醬汁，結合抹上黑蒜泥、東方美人茶粉與山胡椒的鳥取和牛肋眼一同入口，和牛鮮甜被烘托得淋漓盡致。

主廚高山英紀作為長年鍾愛鳥取和牛的愛好者，加上與台灣深厚的情誼，日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃特地與會共襄盛舉，因此鳥取縣政府頒授主廚為日本鳥取和牛台灣特別大使。「巴黎廳1930 x 高山英紀」即日起至1月30日晚間，將使用多種部位的鳥取和牛，打造限定餐會，每套6000元＋10％，演繹世界Bocuse dOr包庫斯金獎廚藝比賽贏家與日本和牛始祖的美味重奏。

前菜「鳥取和牛薄片」，以生牛肉料理Carpaccio為概念，展現鳥取和牛完美霜降比例。（黃采薇攝）

「鳥取和牛肋眼、黑蒜泥、紅酒醬汁」。（黃采薇攝）

「鳥取和牛肋眼。黑蒜泥。紅酒醬汁」搭襯東方美人更顯和牛鮮甜。（台北亞都麗緻大飯店提供）

鳥取和牛油花分布細緻綿密。（黃采薇攝）

（右2）主廚高山英紀與日本台灣交流協會台北事務所副代表（右3）橫地晃合影。（台北亞都麗緻大飯店提供）

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