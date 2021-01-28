為因應春節期間年節返鄉、出遊車潮，桃園市八德警分局提前於本月(15)及(26)號等兩日會同桃園市交通局、捷運局、區公所、轄內里長等，辦理交通疏導工程改善會勘，針對捷運工程(G03、G04、G05、VS4、VS5)周邊道路，共同研議、改善春節期間交通與應因疏運之措施。

會勘過程中，警方針對捷運施工路段周邊各大賣場協調交管措施，與交通局研擬交通壅塞解決方案，由於介壽路近年面臨捷運施工期，故將調整施工路段號誌延長秒數及新增替代道路；另國道二號大湳交流道為重要幹道，為觀光旅遊景點之聯外道路，因此決議調整福德一路（大湳交流道下）沿線號誌連鎖，以減緩匝道口壅塞，避免車流回堵至和平路及和強路。

另考量各大賣場、大湳傳統市場春節前的採購年貨及往返車潮，八德警察分局將加強與賣場及相關業者即時聯絡通報，若購物觀光車潮嚴重回堵道路交通，將請業者管制停車場入口道路，並開放平面停車場以疏解車潮。

於會勘過程中，因近期轄區捷運工程道路限縮，造成周邊車流壅塞情形，警方將加強沿線道路違規取締，如禁止左轉、違規停車等，以減少事故產生並緩解春節返鄉車流阻塞情況，另考量返鄉車潮問題，捷運工程局建議以下相關改道措施：

1.八德欲前往桃園方向：介壽路→右轉興豐路→左轉大興路→右轉和平路→左轉東勇北街→右轉福林街→左轉建新街→左轉保羅街→右轉介壽路（往桃園）。

2.桃園欲前往八德方向：國際路→右轉廣福路→左轉廣興路→左轉仁德路→右轉豐田路→右轉興豐路（往八德）。

八德警分局長陳百祿表示，春節期間的交通疏運著重於維持交通順暢，而警方也將持續精進各項交通疏導作為，在春節期間除了靠警方的努力外，最重要的仍仰賴用路人遵守交通規則及義警、民防、社區守望相助隊、志工等力量，一起做好交通及治安工作，能夠讓民眾和樂平安歡度農曆春節。

(中時 )