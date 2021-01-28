桃園警察分局為確保新年假期治安平穩，有效遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，並提升大眾對於金融機構治安維護的關注，28日結合「華南銀行北桃園分行」，實施金融機構「防搶演練」，因應近日疫情嚴峻，特別加入防疫工作宣導，倡導全民共同防疫的目標，成為另類防搶宣導。

桃園分局二名員警飾演歹徒，於銀行欲結束營業時由1人持槍走進銀行，另人在外把風。檢測員擋下並說道：先生您好，請配合量測體溫，歹徒說配合防疫沒問題，隨後丙再度要求歹徒落實實名登記制，並要求出示身分證，歹徒仍積極配合，此時在外歹徒大喊：警察快來了你不要拖拖拉拉，而歹徒回應，你不知道現在防疫優先，身為國民都要配合嗎，另歹徒回：「對!健康不能搶快」。

不過歹徒要搶錢時，行員按下警鈴，併同時連線到警察局，勤務中心獲報，立即通報線上巡邏警網，馳赴攔截圍捕，歹徒上車前，警網馳抵現場，立即被警方壓制，攔截組持封鎖線封鎖，並由鑑識組實施現場採證，當場起出作案槍、彈及贓款，危機完美解除。

(中時 )