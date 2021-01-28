高雄市鳳山區議員黃捷罷免案，將在2月6日投票。民進黨立委陳亭妃則針對王浩宇發文力挺黃捷指出，一個小插曲不影響全局。資深媒體人黃暐瀚在政論節目對此分析認為，民進黨立委陳亭妃對黃罷免案積極表態，是因為要挑戰台南市長寶座，此話一出，讓在旁的主持人震驚不已。

王浩宇被罷免成功後發文力挺黃捷，稱無論黃捷過去是否支持民進黨，都無法否認她都是一個進步、優秀的議員，要她加油；陳亭妃對此指出，「那誰發文力挺誰，我覺得這都是一個小插曲，不會影響到整個狀態。」

黃暐瀚則在政論節目《新聞大白話》中指出，未來台南市長黃偉哲一定會遭受非常猛烈的炮火攻擊，他可能會是民進黨縣市長當中唯一沒辦法爭取連任的。民進黨是有連任的慣例，但不是鐵律。他認為，黃偉哲會遭受非常強烈的挑戰，台南市長那一戰，陳亭妃會出來挑戰黃偉哲。

另蔡其昌27日上節目針對蔡總統下令力保黃捷，表示前桃園市議員王浩宇跟黃捷比較，沒有辦法類比，每一個人的言論、作為，都有自己該負的責任。黃暐瀚對此表示，蔡其昌為什麼現在跳出來挺黃捷，現在大家可能還沒看出端倪，因為下一個罷免對象是陳柏惟，陳柏惟是在蔡其昌的選區，而蔡其昌當立法院副院長這麼久，也沒有常常對公共議題表示意見，為何在這個議題跳出來。因為蔡其昌要選2022年台中市長，他就必須要有角色。

黃暐瀚認為，2022不只蔡其昌要選台中市長，陳亭妃也要挑戰台南市長，所以都積極表態。他判斷，民進黨就是看準黃捷不會過，所以跳出來，民進黨確實不能接受黃捷被罷免，但並不是愛黃捷，而是怕她後續的骨牌效應。

黃暐瀚也分析，如果2月6日黃捷反罷免票衝到非常高， 黃捷明年可能會投桃報李馬上跳回去選議員。但也可能不跳回去，會選好地區，比如國民黨4席，民進黨5席，就到那個選區。選上之後再加入民進黨的黨團運作，然後順水推舟。也就是說，當這一役蔡總統已經出手保黃捷，黃捷雖然還不是民進黨人，但她已經實為民進黨人。

(中時新聞網)