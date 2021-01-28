高市新興區一棟屋齡逾50年老屋，28日在地震過後外墻坍塌，所幸無人受困。（袁庭堯攝）

高市新興區一棟屋齡逾50年老屋，28日在地震過後外墻坍塌，所幸無人受困。（袁庭堯攝）

高市新興區一棟屋齡逾50年老屋，28日在地震過後外墻坍塌，警消警及疏散鄰近民宅住戶。（新興警分局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市新興區一棟屋齡逾50年老屋，28日在地震過後外墻坍塌，警消警及疏散鄰近民宅住戶。（新興警分局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市新興區一棟屋齡逾50年老屋，28日在地震過後外墻坍塌，消防局出動特搜中隊及搜救犬，經清查確定無人受困。（袁庭堯攝）

高雄今日戲院外牆坍塌 輪椅老翁驚逃 21人緊急安置飯店（柯宗緯翻攝）

台東今（28）日1小時內接連發生兩次地震，高雄市最大震度為1級，未料剛震完不久，下午4時36分位在新興區舊「今日戲院」外牆倒塌，所幸無人受困；坍塌瞬間水泥磚瓦掉滿地，猶如上演災難片，附近民宅也受波及，緊急疏散21人並安置飯店，有老翁更坐輪椅驚險逃難。

這棟位在新興區八德二路、同愛街「今日戲院」舊址，屋齡超過半世紀，為5層樓的老舊透天厝。今天下午3時29分，台東近海發生規模5.0地震，高雄市區震度為1級，未料1小時後，該房外牆坍塌，面積長15公尺、寬10公尺。

高雄市長陳其邁今晚第一時間獲報，趕赴現場關心，並慰問民眾。陳其邁表示，針對附近住宅結構安全方面，已請建築師公會盡快鑑定，並聯絡上屋主，會請工務局就相關建築法規，要求屋主負起善盡保管及損害賠償責任。

高市府祕書長楊明州表示，目前不排除任何可能，該建築物老舊，加上又有地震，都可能造成坍塌；至於受到波及的對面21位住戶已協助安置美王飯店。當地建興里長薛富升表示，該透天厝已超過50年歷史，推測與地震脫不了關係。

楊明州指出，該房外牆有部分從二樓到四樓倒塌下來，工務局今晚會先將倒塌下來的建築廢棄物做清除。他強調，不是整棟建築要拆，會先由建築師公會及結構技師公會鑑定，希望在安全無虞之下，明天將整個巷道打通，並請工務局「以代執行」法律方式，擬定拆除計畫，執行費用會向所有權人求償。

(中時 )