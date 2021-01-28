每年春節前，億光文化基金會皆會捐助社福團體，今年受疫情衝擊，社福團體維持不易，億光文化基金會28日宣布於歲末贈200萬給數個急需幫助的社福團體，知名聲樂家簡文秀，也是億光文化基金會董事長葉寅夫的夫人，28日更是呼籲，疫情嚴峻，社福單位更不易被看見，希望更多人伸出援手。

簡文秀表示，今年由於新冠肺炎疫情延燒，百工百業蕭條，不僅產業受到影響，社福團體更是苦不堪言，與企業合作的募款活動紛紛延後或取消，贊助也大幅銳減，加上很多社福團體位居偏鄉，顯少人熟知又加上資訊不足的情況下，籌募經費非常困難，急需有更多善心的朋友們挹注及關懷。簡文秀疾呼：「小額捐款也好、打個電話問候也好，他們真的需要這份關懷與溫暖！」

億光文化基金會今年遴選18個需要幫助的團體，包括偏鄉學子圓夢公益協會、安得烈慈善協會、切膚之愛社福基金會、心燈啟智教養院、放心窩社會互助協會、台東牧心智能發展中心、道生音樂學院、台南安定國中網球訓練站、私立禪光育幼院、幼幼慈善基金會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、樹林私立愛心育幼院、八里愛維養護中心、蘭智社會福利基金會、福和愛心關懷協會、繁榮社會食物銀行、苗栗私立幼安教養院、流浪動物之家基金會等，希望在春節前，繼續將這份關愛散播至社會各個角落！

(旺報 )